Geen bevrijdingstour maar wel dankbare bejaarden voor Twentse Andrews Sisters

Helikopter

Als de vier Twentse vrouwen de boekingen door het hele land zien binnenstromen is de grap gauw gemaakt. “Een helikopter zou fijn zijn”. Ingrid ten Hove (51), Myrna Konings (51), Ingrid Even (50) en Marian de Klein (57) laten prachtige pakjes maken. “In die mooie grijs-blauwe RAF-stijl. Met mooie caps. Maar nu kunnen we niet eens bij de naaister op bezoek om het resultaat te bekijken”, zegt Marian de Klein.

De coronacrisis betekent een streep door zo’n dertig optredens in de periode dat Nederland stilstaat bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Voor Double2 is dat eigenlijk vorig jaar al begonnen. De Klein: “We zongen in september in Arnhem bij de herdenking van operatie Market Garden in de Eusebiuskerk. Dat maakte veel indruk. We keken echt uit naar de optredens in april en mei. Er stonden boekingen gepland door het hele land, tot aan Brielle en Barendrecht toe.”

Double2 is ontstaan uit een Hengeloos gospelkoor in 2005. De twee alten en twee sopranen kunnen het goed met elkaar vinden en sluiten qua stemmen ook naadloos bij elkaar aan. Diverse optredens op feesten en partijen volgen. In 2013 rijpt het idee voor een speciale Andrews Sisters-act. Dat blijkt een schot in de roos.

Buitenlucht

Helemaal stilzitten doen de vier zangeressen de komende weken niet. Ze brengen nu vertier in de buitenlucht bij verpleeg- en verzorgingstehuizen. “Zondag hebben we gezongen bij het Borsthuis in Hengelo en het Dijkhuis in Borne. Koud dat het was! Maar de reactie van de mensen binnen vergoedt alles.

In Enschede en Glanerbrug stopten vorige week mensen om ons te zien en te horen. Toen dachten we wel even: oei, als ze maar niet te dicht bij elkaar gaan staan.”

Natuurlijk is het kwartet teleurgesteld over de afgelaste bevrijdingstour. Bezien in de huidige situatie is het klein leed, weet ook De Klein. “We zongen bij een verzorgingshuis waar enkele bewoners overleden zijn aan corona. Waar heb je het dan over met een paar optredens die niet doorgaan?”

Videoclip

De clip met Double2 is opgenomen bij de bunker van de IJssellinie in Olst. Elke dag zendt RTV Oost een muziekfragment uit als afsluiting van de bevrijdingsuitzending. Vandaag is de eerste uitzending te zien, de laatste is op 17 april. Samen met het Historisch Centrum Overijssel verzamelde RTV Oost bijzondere oorlogsverhalen die een beeld geven hoe inwoners van Overijssel de Tweede Wereldoorlog beleefden.