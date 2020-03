Twee cliënten zorginstelling Oldenzaal overleden aan corona

Twee cliënten van woongroep De Hunenborgh van zorginstelling Aveleijn in Oldenzaal blijken kort na elkaar te zijn overleden aan het coronavirus. Nadat eind vorige week een eerste cliënte van de woongroep overleed, eiste corona in de loop van het weekeinde een tweede slachtoffer. In deze woongroep verblijven mensen met een verstandelijke beperking.

Intussen is bij meerdere bewoners het virus vastgesteld. Ook twee medewerkers van Aveleijn blijken besmet.

'Oudere cliënt'

De Hunenborgh is bedoeld voor 'de ouder wordende cliënt', zoals Aveleijn het op de eigen website verwoordt. Ook is er op kleine schaal dagbesteding. Op loopafstand van het zorgcomplex staan enkele buitenhuizen, waar in totaal zeventien cliënten onder begeleiding zelfstandig wonen.

Bezweken

De eerste patiënte was reeds met coronaverschijnselen naar het ziekenhuis overgebracht, waar ze in de nacht van vrijdag op zaterdag overleed. Het tweede slachtoffer bezweek in de loop van het weekeinde aan de gevolgen van het virus.



Een woordvoerster van Aveleijn bevestigt het overlijden, maar zegt uit oogpunt van privacy geen nadere mededelingen te kunnen doen over de leeftijd van de twee cliënten.

Locaties in isolatie

Inmiddels zijn twee locaties van Aveleijn in isolatie geplaatst nadat ook bij andere cliënten werd vastgesteld dat ze besmet zijn met corona. Bovendien zitten er enkele cliënten met 'corona-verdenkingen' in thuisisolatie.

Geen bezoek

Volgens Aveleijn is alles er momenteel op gericht om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De zorginstelling hanteert in dat verband de landelijke richtlijnen voor de gehandicaptenzorg, waarbij sprake is van een 'nee-tenzij-regeling'. Die houdt in dat bewoners geen bezoek mogen ontvangen tenzij dit uiterst noodzakelijk is. Bijvoorbeeld wanneer het erg slecht gaat met de cliënt. Het is de manager die dan bepaalt of bezoek is toegestaan.

Volgens Aveleijn loopt de zorg voor de cliënten momenteel geen gevaar. "Er zijn iets meer ziekmeldingen dan normaal, maar we hebben op dit moment geen problemen met de personele bezetting", aldus Aveleijn in een verklaring.

De zorginstelling Aveleijn houdt zich bezig met de begeleiding van kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking en heeft woongroepen en centra voor dagbesteding door heel Twente en een deel van de Achterhoek.