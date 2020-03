Tim Gilissen treedt als technisch directeur toe tot directie Heracles Almelo

Tim Gilissen treedt vanaf morgen toe tot de directie van Heracles Almelo. Hij is dan technisch directeur, waar hij nu nog technisch manager is. Hij vormt in zijn nieuwe functie samen met algemeen directeur Rob Toussaint de directie van de Almelose club.

"De benoeming van Tim tot technisch directeur is een bevestiging van zijn ontwikkeling en functioneren", licht voorzitter Hans Bredewoud het besluit toe. "Bovendien bouwen we hiermee aan het fundament als het gaat om de toekomst van onze club. Want ondanks -of misschien juist- in deze maatschappelijk onzekere tijd is het goed te kijken naar de lange termijn en de stabiliteit binnen de organisatie. Hiermee gaan we terug naar een tweekoppige directie, zoals jarenlang het geval is geweest."

Blij en trots

Gilissen is vanzelfsprekend content met zijn nieuwe functie: "Vooropgesteld ben ik blij en trots dat het bestuur dit vertrouwen in mij uitspreekt. Sinds mijn aanstelling een jaar geleden werk ik elke dag met plezier en vol overgave aan verdere sportieve ontwikkeling van onze club. We maken daarin mooie stappen en moeten die blijven maken."