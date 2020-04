Tactus vreest toename mensen met verslaving: "Problematiek zit nu achter de voordeur"

"Het is een beetje speculeren, maar we verwachten wel dat er in deze stressvolle tijd, waarin mensen thuis zitten en zich vervelen, er meer online gegokt en gegamed wordt", vertelt woordvoerder Jeannette Ooink. "Ook wordt er mogelijk meer gerookt, geblowd en gedronken."

Ook wordt er volgens Ooink mogelijk meer gebruik gemaakt van slaap- en kalmeringstabletten. "Dat zagen we destijds ook bij de Vuurwerkramp in Enschede. Angst en stress leiden tot meer verslavingsproblemen.



Achter de voordeur

Of de coronacrisis direct tot een toename leidt van het aantal mensen dat aanklopt bij Tactus, is volgens Ooink nog maar de vraag. "We weten bijvoorbeeld dat mensen soms jaren wachten voor ze hulp zoeken voor hun verslaving."

De instantie maakt zich daarnaast zorgen over gezinnen die nu thuis zijn en waar meer gedronken wordt. "Daar is misschien wel sprake van huiselijk geweld. We hopen dat hier bij instanties, maar ook in de omgeving, aandacht is voor deze problematiek die zich nu meer dan anders achter de voordeur afspeelt. We hopen dat mensen niet te lang wachten met hulp zoeken. Wij zijn er, bel naar onze Tactus Advieslijn."

Persoonlijk contact

Hoewel de maatregelen het werk van Tactus Verslavingszorg enigszins belemmeren, kan er wel gewoon geholpen worden. Al is dat op een andere, aangepaste manier. "Verslavingsbehandelingen waarvoor mensen normaal gesproken naar één van onze locaties komen, vinden nu waar mogelijk op afstand plaats. Tactus heeft daarom versneld ingezet op meer internetbehandeling, beeldbellen en digitale intakes."

Naast deze digitale inzet, gaat de medische, klinische – en woonzorg zoveel mogelijk fysiek door. "Met inachtneming van de RIVM-regels met betrekking tot veiligheid voor onze cliënten en medewerkers. Ook vinden er nieuwe opnames plaats. Ook de behandeling van mensen in een verplicht kader, bijvoorbeeld via justitie, gaat zoveel mogelijk door in aangepaste vorm."

Bij nieuwe (acute) opnames, wordt eerst de actuele lichamelijke gezondheidstoestand van de patiënt in overweging genomen. "We vragen naar koorts, verkouden, et cetera."



Dak- en thuislozen

Ook dagcentra en gebruikersruimten zijn geopend voor dak- en thuislozen. "We willen voorkomen dat mensen zonder eigen huisvesting de straat op moeten. Mensen die wel eigen huisvesting hebben, stimuleren we juist om zoveel mogelijk thuis te blijven, waarbij we binnen onze mogelijkheden ondersteunen om dat haalbaar te maken, zoals maaltijden en medicatie brengen."

Ook is er een extra bemande Tactus Advieslijn voor mensen die zich zorgen maken over middelengebruik, problematisch gokken of gamen van zichzelf of hun naaste. "Zij kunnen bellen met 088-3822887, iedere dag van negen tot vijf. Ook is er een lotgenotenlijn waar ervaringsdeskundigen 24/7 een luisterend oor bieden aan mensen die extra steun nodig hebben bijvoorbeeld bij het voorkomen van terugval in hun verslaving."