Duizenden mensen willen ziekenhuizen helpen in strijd tegen coronavirus

De Overijsselse ziekenhuizen zijn overspoeld met berichten van mensen die het ziekenhuispersoneel willen helpen in de strijd tegen het coronavirus. Een oproep van Isala in Zwolle leidde tot meer dan duizend reacties. Een soortgelijk bericht leverde MST in Enschede zo'n zeshonderd aanmeldingen op.

Het Zwolse Isala is letterlijk overspoeld met berichten van mensen die medewerkers en vrijwilligers willen ondersteunen. "Daar zijn we uiteraard heel blij mee", zegt woordvoerder Gerben Hart.

Wegens succes van de site

Isala had twee vacatures online staan: één voor niet-verpleegkundige hulp en één voor tijdelijke (gespecialiseerde) verpleegkundigen gedurende de coronacrisis. De vacature voor niet-verpleegkundige hulp heeft het ziekenhuis vanwege het overweldigende aanbod inmiddels van de site gehaald. "Die leverde meer dan duizend reacties op", zegt Hart.

Het ziekenhuis gaat zorgvuldig om de aanmeldingen. Hoewel de mensen met een niet-verpleegkundige achtergrond nu nog niet nodig zijn, kunnen ze later nog goed van pas komen. "Door het annuleren van geplande, niet-acute zorg zijn we in Zwolle op dit moment nog in staat om al het ondersteunende werk zelf goed op te vangen", aldus Hart.

Tijdelijke verpleegkundigen

Op de vacature voor tijdelijke verpleegkundigen kan nog wel gereageerd worden. "De eerste acht zorgverpleegkundigen die zich naar aanleiding van deze oproep hebben gemeld, zijn inmiddels aan het werk", zegt woordvoerder Hart. "En twee gaan er binnenkort aan de slag."

Volgens Hart gaat om oud-verpleegkundigen en studenten hbo-v die nu tijdelijk aan de slag gaan bij Isala. "De studenten wilden doorstuderen aan de universiteit. Omdat die studie stilligt, willen ze graag bij ons aan de slag."

Mensen blijven nodig

Tanja Mondria is recruiter bij MST in Enschede. Ook dit ziekenhuis plaatste twee vacatures waar massaal op werd gereageerd. "Wij zijn natuurlijk vooral op zoek naar mensen met een IC-achtergrond. Die zijn het hardst nodig. Maar ook voor onze gewone corona-afdelingen hebben we mensen nodig."

Met ruim zeshonderd reacties heeft Mondria volop keuze. "We zijn blij met alle reacties, maar we kunnen niet iedereen gebruiken. Zoals ik al zei, we hebben vooral behoefte aan mensen met een verpleegkundige achtergrond. Die zitten er gelukkig voldoende tussen." MST heeft inmiddels rond de veertig mensen een tijdelijk contract gegeven. "Dertig van hen zijn al aan het werk."

Spontane meldingen

Iets verderop bij ZGT, met ziekenhuizen in Almelo en Hengelo, hebben ze te maken met mensen die zich spontaan melden. "Wij zijn niet actief op zoek zijn geweest", zegt woordvoerder Jannie Vleerbos. "We hebben geen oproep of zo geplaatst. We kunnen het nog steeds af met onze eigen mensen."

Toch krijgt het ziekenhuis aanmeldingen van vrijwilligers, artsen en voormalig medewerkers die graag de handen uit de mouwen willen steken. Hun namen en nummers worden goed bewaard, verzekert Vleerbos. "Als het nodig is, zullen we zeker een beroep op hen doen."

Overijssel breed

Ook bij het Deventer Ziekenhuis en het Röpcke Zweers Ziekenhuis geven mensen aan dat ze graag iets willen doen. Dat meldden woordvoerders van de ziekenhuizen eerder al tegen RTV Oost. Aantallen hier zijn onbekend.