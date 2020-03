Commissaris van de Koning trapt alternatieve vrijheidstour af

Vanaf 1 april tot en met 17 april zou RTV Oost door de provincie trekken om de vrijheid van de verschillende dorpen en steden te vieren. Het is dan precies 75 jaar geleden dat Overijssel werd bevrijd. Door de uitbraak van het coronavirus heeft de vrijheidtour een andere vorm gekregen.

WO2 Café

RTV Oost zendt de komende zeventien dagen verschillende mini-documentaires uit. Deze documentaires zijn in samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel gemaakt. In elke reportage staat een verhaal uit een stad of dorp uit Overijssel centraal. De inspiratie is onder meer opgedaan in april 2019. Toen organiseerde Historisch Centrum Overijssel samen met RTV Oost het WO2 Café in vijftien bibliotheken in Overijssel.

De lunchbijeenkomsten trokken honderden bezoekers met bijzondere voorwerpen, documenten of verhalen over de oorlog. Een aantal aangrijpende verhalen keert terug in het boek en in de documentaires.

Erfenis van de oorlog

Bijvoorbeeld het verhaal over een zoon die in moeders nagelaten dagboekjes het verborgen leed proefde over zijn vermoorde vader. En ook het verhaal over een dochter van een NSB-er die worstelt met de erfenis van de oorlog.

Samen geven de verhalen een beeld van het verloop van de oorlog in Overijssel, zoals de gevolgen van de ligging aan de Duitse grens, het omstreden politie Opleidingsbataljon te Schalkhaar, de in Hengelo begonnen april-meistaking van 1943, de intensieve luchtoorlog, strafkamp Erika te Ommen, de stationering van V1 lanceerinstallaties, de voedselzoekers tijdens de hongerwinter, of het oorlogsfront in april 1945. De verhalen worden verteld aan de hand van persoonlijke documentatie en herinneringen.

Bevrijdingsjournaal



Daarnaast is dagelijks bij RTV Oost een vrijheidjournaal te zien. Rond elf uur op de website en om 17.30 uur op TV Oost.