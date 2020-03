Coronamaatregelen worden verlengd tot eind april

Cafés en restaurants zijn inmiddels ruim twee weken dicht. Mensen met een beroep waarbij ze veel contact hebben, zoals kappers en rij-instructeurs, mogen hun vak niet meer uitoefenen.

Ook zijn sinds 16 maart de scholen gesloten. Die blijven tot en met de meivakantie dicht. Daarnaast geldt nog steeds de dringende oproep om anderhalve meter afstand te houden. Sportclubs blijven ook gesloten.

'Maak geen plannen voor meivakantie'

Er is besloten tot verlenging van deze maatregelen, omdat dit volgens Rutte nodig is. Hierbij is het advies van het RIVM gevolgd. "Ik hoop dat iedereen in Nederland dit begrijpt." Een week voor 28 april wordt besloten of de maatregelen gehandhaafd blijven. "Maak geen plannen voor de meivakantie, dat is echt voorbarig", aldus Rutte. "Het is geen zekerheid dat de situatie na 28 april weer normaal is."

Evenementen waarbij een vergunning noodzakelijk is, of die vooraf moet worden aangemeld bij aan de autoriteiten, zijn al verboden tot 1 juni.

Onderzoek groepsimmuniteit

Het RIVM gaat onderzoek doen naar groepsimmuniteit. Hiervoor worden zesduizend mensen uit alle leeftijdsgroepen, verspreid over het land, uitgenodigd. Op meerdere momenten, verspreid over de komende maanden meet het RIVM afweerstoffen in het bloed. Met de resultaten wil het RIVM meer te weten komen over de verspreiding van het virus en de opbouw van groepsimmuniteit bij alle leeftijden.