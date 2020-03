Grindwasserij in Balkbrug moet per direct stoppen (Foto: GS Media)

Grindwasserij Jacobs in Balkbrug moet per vandaag stoppen met de aanvoer, het zeven en wassen van grind. De gemeente Hardenberg heeft het bedrijf dat vorige week te kennen gegeven.

Jacobs ligt al lange tijd in de clinch over de grindwasactiviteiten. Na vele procedures, aangespannen door omwonenden, haalde de Raad van State begin februari een streep door het bestemmingsplan.



"Het moet gestopt worden", doelt burgemeester Jan Willem Wiggers van Hardenberg op de nu ontstane situatie. "Het bedrijf mag op die plek van alles doen, maar dus niets meer wat te maken heeft met aanvoer, zeven en wassen van grind."

Dwangsom

Als Jacobs zich niet aan de regels houdt volgen meerdere dwangsommen. Als blijkt dat na vandaag nog grind wordt aangevoerd, is er een dwangsom van 25.000 euro per week. Datzelfde geldt als na vandaag nog grind aangevoerd, gezeefd of gewassen wordt. Uiteindelijk kunnen de dwangsommen opgeteld uitkomen op vele tonnen.

Op de vraag of er een ander terrein beschikbaar is In Balkbrug reageert burgemeester Wiggers diplomatiek. "Dat ligt aan het bedrijf zelf. Het mag op een ander terrein in Balkbrug. Mag ook buiten de gemeente Hardenberg. Dat is niet aan ons."

Niet bereikbaar Of er bij het bedrijf vandaag nog iets met grind wordt gedaan, weet Wiggers niet. "Onze handhavers houden het allemaal goed in de gaten." Het bedrijf zelf was niet bereikbaar voor commentaar.