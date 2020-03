Kroegbaas in Ommen blijft positief ondanks verlenging maatregelen: "Klein lichtpuntje"

"Eigenlijk valt het me nog mee", zegt de uitbater van Café de Herberg in Ommen. "Natuurlijk, het is nog weer een maand. En het is niet leuk, maar het is gewoon nodig. We kunnen niet anders. Eigenlijk is het een klein lichtpuntje, dat ze de boel niet nog verder aanscherpen."

Inmiddels zijn cafés en restaurants al ruim twee weken gesloten. En of de deuren na 28 april wel weer open mogen, is nog maar zeer de vraag. Van Lingen: "Dat is koffiedik kijken. Ik denk dat tegen die tijd, mocht het virus zich wat minder verspreiden, we misschien wel weer open mogen. Maar dan misschien beperkt, of met andere aanpassingen. Het zal niet in één keer weer helemaal open gaan, dat weet ik eigenlijk wel zeker."

Vet op de botten

Van Lingen verwacht de crisis wel te overleven. Hij heeft genoeg 'vet op de botten' om zijn personeel voorlopig nog door te betalen. Maar de investering die hij dit jaar wilde doen, heeft hij op de lange baan geschoven. "Ik heb net een goed jaar gehad, dat wilde ik dan in een mooi zonnescherm steken. Dat stel ik toch maar een jaar uit."

De afgelopen weken is de kroegbaas bezig geweest om alles spic en span te maken voor het nieuwe terrasseizoen. Maar geduld is het toverwoord wat dat betreft. Van Lingen: "We moeten ons nog maar even een tijdje gaan vervelen, denk ik. Ik heb de gordijnen wel open gelaten. De mensen die het echt missen, kunnen in ieder geval even door het raam naar binnen kijken."