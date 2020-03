Directrice Enschedese basisschool niet verrast over langere sluiting scholen: "Zitten in coronaritme"

De mededeling dat de scholen tot en met de meivakantie dicht zijn, komt voor Karin de Boer niet als een verrassing. De directrice van basisschool Menkotoren in Enschede had er al rekening mee gehouden. "Het zal vooral voor de ouders een grote opgave zijn, al zitten we ondertussen wel in een soort coronaritme."

"Een verstandige beslissing", vindt De Boer. "Het aantal doden is schrikbarend hoog. Je merkt er misschien niet zoveel van als je niet ziek bent, maar het is er wel."

'Vragen veel van ouders'

Om de kinderen aan het werk te houden, halen ouders af en toe werk op van school. En tijdens die gesprekken merkt De Boer dat het voor hen best wel lastig is. "Leerkracht is een vak, dat hebben we de afgelopen periode wel vaker gezegd. We beseffen dat we veel vragen van de ouders." Wel is er volgens De Boer een soort coronaritme ontstaan. "Ouders en kinderen weten waar ze aan toe zijn."

In Kampen werd vandaag bekend dat kinderen uit kwetsbare gezinssituaties naar school kunnen. Ook in Enschede is dat al het geval. "Kinderen die ouders met een taalachterstand hebben bijvoorbeeld. We schakelen daarvoor een taalcoach in. We merken dat ze begeleiding van een leerkracht nodig hebben."

De maatregelen duren tot 28 april, daarna is de meivakantie. Of de kinderen dan echt vrij zijn of dat ze dan thuis aan de slag moeten, is voor De Boer niet te zeggen. "We moeten oppassen dat we kinderen niet volplempen. Er zal genoeg ruimte zijn om andere dingen te doen." Overigens riep premier Rutte in de persconferentie op om geen plannen te maken voor de meivakantie.