'Gekke tijden' is het rake corona-gedicht van Jarno, de Rijdende Dichter uit Deventer

In Blijf Thuis in Overijssel dichtte de Rijdende Dichter, zoals hij zichzelf noemt, gisteren over de huidige coronacrisis. Dat gedicht kun je hier terugluisteren.



Het gedicht van Rijdende Dichter Jarno

Lees hier het hele gedicht. Meer lezen van de Rijdende Dichter? Dat kan op Facebook en Instagram



Gekke tijden

Problemen lossen zich vanzelf op

Zo was er laatst gedoe over stikstof

En ging het malieveld op de schop



De agrariërs kregen de schuld

niet de industrie of de luchtvaart.

Nu liggen fabrieken stil en staan vliegtuigen aan de grond.

En hopla, de lucht is geklaard.

En stedelingen die nu opgesloten zitten in een appartement van een paar meter klein

Die zouden nu best wel even een boer willen zijn.



En ik zag een doorgewinterde vegan

En wat nam die persoon nu ineens mee?

Ik zag die hamster lopen met ingeblikte bami en ingevroren kipsaté.

Ik ben zeker niet gerustgesteld en ik maak mij over de toekomst heel veel zorgen

Want blijkbaar is wc papier de bakermat van de westerse beschaving en dat geeft toch bar weinig hoop voor morgen



We zouden toch niet komen te overlijden door een virus!? Dus nu zitten klimaatactivisten met het handen in het haar.

We zouden doodgaan door klimaatverandering en dat duurt nog minstens een paar honderd jaar.

Zelf zag ik wel iets in consuminderen

En nam het klimaatbeleid niet heel serieus.

Maar nu ineens de hele economie plat ligt

Gaat dat toch wel heel rigoureus.



En beroepen waar ze jaren op hebben bezuinigd, verkwanseld en vergooid

Die blijken ineens belangrijker dan ooit.

Maar zolang je medewerkers uit die essentiële beroepen niet kunt klonen

Zul je die medewerkers in de toekomst beter moeten gaan belonen.



Maar die multinationals maken grote winsten

En dat doen ze al jaren op rij.

Maar valt er weer een subsidiepot leeg te graaien zijn ze er weer als de kippen bij.

Zij sloten als eerste haar deuren

en ze bestelen al jaren ons land.

Dus geef de eerste subsidie

alstublieft aan de hardwerkende middenstand.



We komen hier weer uit

En het tij zal ooit wel weer keren

Dan zijn we sterker dan ooit

Want van fouten kun je leren

Gebruik tot die tijd gewoon even je gezonde boerenverstand

Dan loopt de boel niet uit de hand.

Uiteindelijk krijgen we groepsimmuniteit, maar ik houd voorlopig wel even afstand, raak niet in paniek en bekijk het met Hollandse nuchterheid.



#derijdendedichter