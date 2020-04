Klap voor Vollenhove: bloemencorso gaat niet door vanwege coronacrisis

Het jaarlijkse bloemencorso in Vollenhove, dat voor 29 augustus gepland stond, gaat niet door vanwege de coronacrisis. "Dit doet echt pijn, maar het is een besluit dat niet over één nacht ijs is gegaan", zegt Corso-voorzitter Han Knol.

De organisatie vreest voor de veiligheid van de wagenbouwers en vrijwilligers, die maanden bezig zijn om het evenement voor te bereiden.

'Als we het doen, doen we het goed'

Het schema van verschillende wagenbouwers kwam behoorlijk in de knel door de coronamaatregelen, waardoor veel oorspronkelijke ideeën niet haalbaar werden. En een Corso in kleinere vorm, zag de organisatie niet zitten. "Als we het doen, doen we het goed", staat in een persverklaring.

Tot slot waren er ook financiële risico's, die het Corso-bestuur niet wil lopen. En dus gaat de gehele Corsodag, inclusief het Kindercorso, definitief niet door. "We kijken nu of we de feestweek in augustus wél door kunnen laten gaan, hetzij in een andere vorm", laat het bestuur van de Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken weten.