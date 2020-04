Eigenaar vakantiepark Beerze Bulten: "2020 is een verloren jaar, dit is een ramp"

"We hadden wel zien aankomen dat de huidige maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen verlengd zouden worden", vertelt Hagedoorn. "Nu is dat tot en met de meivakantie, ook dat hadden we wel verwacht. Maar we kunnen 2020 nu al wel inboeken als een verloren jaar."

Annuleringen

Hagedoorn mag zijn zestig accommodaties met eigen sanitairvoorzieningen nog wel verhuren, de 550 kampeerplaatsen niet. "We zaten volgeboekt, ook voor komend weekend zaten alle accommodaties vol. Maar de ene na de andere annulering komt binnen. Voor komend weekend blijven er maximaal drie accommodaties over die bezet zijn."

Waar in Beerze nog wel huisjes met eigen sanitair verhuurd mogen worden, is het beleid in het gebied van Veiligheidsregio Twente strenger. In Twente, Zeeland en de regio Rotterdam moeten alle campings volledig dicht. Alleen voor mensen die er permanent wonen wordt een uitzondering gemaakt.

Twente ander beleid

"De noodmaatregel geldt in Twente tot 28 april", zegt Bert van der Maat. Hij is naast eigenaar van camping Mölke in Zuna ook voorzitter van de branchevereniging Hiswa-Recron. "We hopen vandaag of morgen te horen of de veiligheidsregio dit verlengt tot 28 april." Van der Maat vindt het onbegrijpelijk dat in de twee regio's in Overijssel, Regio Twente en Regio IJsselland, andere regels gelden.

Tekst gaat verder onder de video

Hagedoorn begrijpt dat ook niet. "Die regio's hebben allemaal overleg met elkaar. Volgens mij was het de bedoeling om zoveel mogelijk één lijn te trekken. En dan in één provincie twee soorten beleid, dat snap ik niet."

"Beerze Bulten blijft bestaan"

"We hopen in elk geval dat we in de loop van mei en juni weer kunnen opstarten", zegt Hagedoorn. "Dan kunnen we hopelijk in juli en augustus nog een mooi hoogseizoen draaien. Maar de schade die we hebben geleden in het voorseizoen kunnen we niet meer inhalen. Dit is een gigantische aderlating. Maar ga er maar vanuit dat de Beerze Bulten er volgend jaar wel gewoon nog is."