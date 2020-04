Psychiater Bakker: "Dit is vijf-sterren-quarantaine, een kans om het leven te herwaarderen"

Bakker, geboren in Zwolle, ziet in de crisis zowel voor- als nadelen. "De psychische gezondheid kan er onder lijden, maar ook zeker van opknappen. Het is een spannende tijd, psychologisch. Je hebt ook de kans om de voordelen van het leven te herwaarderen."

Minder depressie

"Er worden veel oorlogstermen gebruikt. We weten dat in tijden van oorlog er minder depressie is. Waarschijnlijk komen de kernwaarden van het leven in die tijd veel meer voor het voetlicht. Dus waar het om te doen is in het leven, met elkaar het voortbestaan te garanderen, staat veel scherper in het licht", stelt Bakker.



Volgens de bekende psycholoog houden mensen zich te veel bezig met bijzaken. "Daar kun je heel ongelukkig van worden, terwijl dat niet hoeft. Een voorbeeld: apparaten die het niet doen. Daar draaien mensen zich dol op, want wat is een apparaat waard in tijden van corona?"



Uit de crisis kun je volgens Bakker nog een belangrijke les halen. "Er zijn onzekerheden in het leven. We zijn heel erg gaan geloven dat alles te plannen en te controleren is, maar dit is wat mij betreft het einde van de illusie van de maakbare samenleving."

Werken aan problemen

Volgens Bakker is dit het moment om je problemen aan te pakken. "Mensen gaan in zo'n crisis andere prioriteiten stellen. De Eerste Harthulp wordt minder bezocht, daar zit dus een component mode in. En in mijn vak zie je dat ook. Mensen die bijvoorbeeld een probleem hebben met alcohol en verslaafd zijn, gaan nu bedenken dat ze er even niets aan gaan doen. En mensen met een depressie of burn-out denken nu 'laat die behandeling maar even zitten'. En dat is denk ik heel erg onverstandig. Heb je ooit de tijd om het aan te pakken, dan is dat nu."

Bakker roept de mensen dan ook op vooral aan hun problemen te werken. Zijn spreeksessies gaan dan ook gewoon door. "Je moet niet vergeten dat er elke dag nog steeds vijf mensen uit het leven stappen in Nederland. En dat stopt niet met corona. Het zou zelfs kunnen dat de kwetsbare mensen hier extra aan het lijden zijn. Maar om daar contact mee te krijgen, moet je ze zien. En liever niet via de video. Op anderhalve meter afstand elkaar in de ogen kijken."



Overbezorgd

Bakker vervolgt: "Wat mij opvalt, is dat er veel mensen overbezorgd zijn. De keten is zo sterk als de zwakste schakel. De mensen die zich niet aan houden aan de afspraken, die zorgen voor de risico's. Mensen die in de verslavingszorg werken, zoals ik, zitten niet in een ziekenhuis. Dus daar lopen niet heel veel kwetsbare mensen rond. Daar kun je dus gewoon naar toe. Kom dan ook gewoon en wacht niet tot corona over een paar maanden over is."

Negatief voor de psyche zijn volgens Bakker stressfactoren, zoals ziekte/overlijden in de eigen omgeving, eenzaamheid en financiële onzekerheid. "Dat is indirecte dreiging. Na zo'n crisis zie je altijd veel ellende. Dat is niet alleen financieel of economisch, maar zeker psychologisch."

Toch moeten we volgens Bakker niet te veel klagen. "We zitten in 'vijf-sterren-quarantaine'. Ik was ook iemand die altijd de hele wereld over vloog en dat bijna normaal begon te vinden. Nu denk ik 'laat ik blij zijn dat ik da al die jaren heb kunnen doen, maar laat ik ook eens ophouden met denken dat ik in oktober naar Bali wil. Zo planbaar is het leven niet en misschien is het ook wel goed dat we ons zoiets weer realiseren."