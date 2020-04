Deventer wint beroep tegen boete van 500 euro voor delen persoonsgegevens

De man uit Venray maakte volgens de gemeente Deventer misbruik van WOB-procedures om er flink geld aan te verdienen. In een mailbericht aan de andere gemeenten vroeg Deventer of deze man ook bij hen bekend was, met de bedoeling om ze te waarschuwen.

Psychiater

De mail kwam uiteindelijk onder ogen van de man en die maakte er een grote zaak van. Zijn advocaat voerde aan dat de man psychische schade had opgelopen door de schending van zijn persoonsgegevens en in behandeling was bij een psychiater. De gemeente werd uiteindelijk veroordeeld tot het betalen van een boete van vijfhonderd euro.

De gemeente ging in hoger beroep. Niet alleen omdat Deventer de boete onterecht vond, maar ook omdat ze veroordeeld was door een bestuursrechter die dat nooit had mogen doen. Volgens de gemeente had de schadezaak moeten worden afgehandeld door de burgerrechter.

Gelijk

Daar heeft de gemeente nu gelijk in gekregen van de Raad van State. Uit de nieuwe privacywetgeving leidt de Afdeling bestuursrechtspraak af dat het mogelijk moet zijn om zowel bij de bestuursrechter als bij de burgerlijke rechter "een aanspraak op vergoeding van schade als gevolg van een inbreuk op de AVG door een bestuursorgaan aan de orde te stellen."

Er is dus een keuze mogelijk tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter. Wel moet de bestuursrechter voor de schadevergoeding dan de criteria uit het Burgerlijk Wetboek toepassen en de rechtspraak van de Hoge Raad volgen. Voor schadevergoedingen van meer dan 25.000 euro is alleen de burgerlijke rechter bevoegd.

De Raad van State oordeelde bovendien dat de man uit Venray geen recht heeft op een schadevergoeding aangezien de manier waarop met zijn persoonsgegevens is omgegaan, niet zodanig is dat het een 'aantasting in de persoon' is zoals bedoeld in de wet.