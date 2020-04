Songs for Freedom: Lauringer stelt in Aftermath vooral vragen

Lauringer is de band rond de negentienjarige Oostenrijkse singer/songwriter Laura Auer-Grumbach. Zij kwam vanuit Graz naar Nederland omdat ze de opleiding aan de ArtEZ Popacademie in Enschede het best bij haar vond passen. Ze omringde zich met regionale talentvolle muzikanten en vormde zo de band Lauringer.

In de song Aftermath (vertaald: nasleep) vraagt Lauringer zich af of er nog een plezierig leven mogelijk is na een traumatische ervaring die een oorlog is. ’s Ochtends in de repetitieruimte van de band en ’s nachts in de studeerkamer van Auer-Grumbach ontbolsterde het lied.

Veel vragen

Laura Auer-Grumbach: "De belangrijkste boodschap voor mij was dat elk verhaal niet over nationaliteit, religie, of etniciteit ging, maar over mensen. Verder zat ik vol met vragen en had ik juist geen antwoorden gevonden. Dit heb ik uiteindelijk in mijn song verwerkt en ik vroeg mij dus af: Hoe vind je plezier terug in het leven? Leer je om te vergeven? Vind je ooit weer innerlijke vrede? Hoe kom je terecht in de aftermath?"

Songs of Freedom is een project waarbij vier Overijsselse talentvolle bands een song hebben geschreven ter ere van 75 jaar bevrijding. Het is een samenwerkingsverband tussen de Overijsselse poppodia, het Bevrijdingsfestival Overijssel, het Poppunt Overijssel en RTV Oost. Bij de songs zijn speciale videoclips gemaakt op plaatsen die een link hebben met de Tweede Wereldoorlog. De clip van Lauringer is opgenomen in het Memory Museum in Nijverdal, tussen de kanonnen en prikkeldraden. No Wow, Darkdays en Boogie Monster zijn de andere drie bands die aan het project deelnemen.

Dit is de clip van Lauringer:

