Herdenken in het klein: 75 jaar geleden werd Enschede bevrijd

Het zou een speciale herdenking worden, de 21 soldaten die sneuvelden in Enschede moesten groots geëerd worden. De spelers van FC Twente zouden in speciale shirts voetballen met de 21 namen achterop en 21 kinderen zouden verschillende routes door de stad fietsen om bloemen te leggen.

Hoe anders gaat het vandaag in Enschede, door de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan mogen groepen niet samenkomen en dus niet gezamenlijk herdenken. Op een verlaten Oosterbegraafplaats klinkt de 'Last Post' nog indringender dan normaal, gespeeld op viool door junior-stadsdichter Sarah Vegter. “Het is wel raar hoor”, zegt ze: “Normaal zijn er heel veel mensen die kijken en luisteren en nu niemand.”

Behalve Sarah Vegter die viool speelt en een gedicht voorleest, worden er ook bloemen gelegd op de graven van de gesneuvelde soldaten door de 8-jarige Lisa, dochter van veteraan Micha Peters: “Heel mooi om dit met mijn dochter te doen, niet in de laatste plaats omdat zij de jongste generatie is aan wie je dit soort momenten doorgeeft.”

75 jaar geleden

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was het de bedoeling om zo snel mogelijk door Enschede naar Duitsland door te stoten met Bremen als einddoel. De Guards Armoured Division wilde Enschede binnenrijden via de Lonnekerbrug. Maar daar waren op dat moment nog een paar honderd Duitse parachutisten met luchtafweergeschut.

Aan de brug waren explosieven bevestigd. Vlak voordat de Engelsen die onschadelijk konden maken, vloog de brug de lucht in. De tanks en pantserwagens van de Engelsen werden voor een groot deel uitgeschakeld. Deze aanval was mislukt, maar via de andere kant van de stad werd Enschede uiteindelijk 's middags bevrijd. 21 soldaten kwamen om het leven, van wie het grootste deel op de Oosterbegraafplaats in Enschede rust. Van één soldaat is nooit wat teruggevonden.

Terug naar nu

Sarah Vegter draagt tot slot een gedicht voor nadat de bloemen neergelegd zijn: “Mijn gedicht gaat over de oorlog 75 jaar geleden, maar ook dat het een beetje lijkt op nu. Ook nu is het stil op straat door coronamaatregelen.”