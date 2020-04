Thuis kunst maken met Stichting De Klup

Verplicht thuiszitten is voor niemand een feest, maar voor mensen met een verstandelijke beperking is het helemaal moeilijk. Daarom organiseert Stichting De Klup Twente speciaal voor deze mensen een thuiskunstwedstrijd.

Tekenen, zingen, een toneelstukje of een mooi schilderij maken: alles mag bij de thuiskunstwedstrijd van De Klup. Eigenlijk zijn er maar twee regels: maak een foto van jezelf als je ermee aan het werk bent, of laat iemand anders dat doen. En maak een foto van het eindresultaat. Op de Facebookpagina van De Klup staat hoe je mee kunt doen. Nu alle activiteiten van De Klup stil zijn komen te liggen, een mooie afwisseling van de dagelijkse routine.

50 jaar

Elke twee weken buigt een jury zich over de inzendingen. De beste inzendingen worden beloond met een geldprijs.

De Klup bestaat dit jaar vijftig jaar. De vrijwilligersorganisatie is destijds in het leven geroepen om juist kinderen met een verstandelijke beperking een zinvolle besteding van hun vrije tijd te bieden.

Sommige kinderen zijn tijdelijk weer thuis komen te wonen bij hun ouders, zoals Lisan Soepenberg. Moeder Juliët Soepenberg: "Ze heeft hier haar eigen plekje, hier kan ze er nog even met de hond op uit." Lisan is zelf heel creatief. Van haar komt het idee voor de thuiskunstwedstrijd.

Ook Diane Paalman is al druk aan het knutselen geslagen. Vol trots toont ze al beeldbellend haar zelfgemaakte knuffels.

Wet op de privacy

Maar niet iedereen is even handig met een mobiele telefoon. De Klup wil graag de deelnemers met elkaar in contact brengen, maar waar ze tegenaan lopen is dat sommige instellingen waar de doelgroep woont geen telefoonnummers afgeven. Dit vanwege de wet op de privacy. Jolanda Overdorp van De Klup snapt dat wel, maar vindt het toch een gemiste kans.

"We merken dat mensen kaartjes willen sturen, maar instellingen willen vaak geen adressen afgeven. Al staan die gegevens vaak wel gewoon op hun website." Nu doen de vrijwilligers vaak zelf de kaartjes op de bus.

Meester Siebelinkhuis

Aanvankelijk concentreerden de activiteiten zich in het Meester Siebelinkhuis aan de Berlagelaan in Almelo, maar tegenwoordig worden die in heel Twente aangeboden. Het varieert van computeren tot zwemmen en van samen chillen tot schilderen. Jolanda Overdorp: "De mensen missen het echt. Ze missen het contact met elkaar en we proberen dan wel zoveel mogelijk te bellen maar dat is toch anders."

Voorlopig is het afzien voor de doelgroep, zegt Overdorp, "maar ik ben ervan overtuigd dat we het jubileumjaar in oktober toch met een groots feest kunnen vieren."