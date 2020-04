Overijssel: half miljoen euro voor gemeenten die samen willen werken tijdens coronacrisis

Speciaal voor gemeenten die tijdens deze coronacrisis samenwerkingsacties in het centrum willen opzetten of versnellen, stelt de provincie Overijssel stadsarrangementen open. Bijvoorbeeld voor het opzetten van digitale platforms en bezorgdiensten, extra inzet op binnenstadsmanagement of heropeningsacties na de crisis. De provincie stelt hiervoor 500.000 euro beschikbaar.

"Ook tijdens de coronacrisis zien we dat goede samenwerking tussen partijen in centrumgebieden cruciaal is", zegt gedeputeerde Monique van Haaf.

"De afgelopen jaren hebben we hier met de Stadsbeweging veel inzet gepleegd en nu zie je op die plekken een enorme versnelling ontstaan. Neem bijvoorbeeld Deventer. Binnen no time had de gemeente een speciale website klaar om lokale retailers te ondersteunen bij levering aan de consument".

De Stadsbeweging van de provincie Overijssel stimuleert samenwerking binnen en tussen gemeenten om binnensteden en stedelijke gebieden in Overijssel te versterken. Met verschillende gemeenten in Overijssel zijn hiervoor stads- of centrumarrangementen afgesloten waarin met ondernemers, vastgoed en de gemeente afspraken worden gemaakt en projecten gestart. Daar komt nu dus 500.000 euro extra voor beschikbaar als crisisarrangement.

De provincie hoopt dat koplopers als Deventer en het speciale crisisarrangement ook andere gemeenten inspireren om tot actie over te gaan. "De horeca en retail zien hun omzet in deze periode tot soms wel negentig procent terugvallen", aldus Van Haaf. "Voor ons alle reden om gemeenten te ondersteunen zodat zij in de centrumgebieden vraag en aanbod weer bij elkaar kunnen brengen."

Branchevereniging INretail is blij met het openstellen van het arrangement. "Het is goed nieuws dat Overijssel een pakket aan maatregelen aankondigt", zegt directeur Jan Meerman. "Ondernemers in winkelkernen zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Samen moeten we organiseren en stimuleren dat winkelgebieden vitaal en aantrekkelijk kunnen blijven."