Hoogleraar over omstreden religieuze 'corona-folders': Kan worden uitgelegd als zieltjes winnen

Een passage uit de gewraakte brief die in Daarlerveen kwaad bloed zette (Foto: Eigen foto)

De hoogleraar reageert daarmee op recente berichtgeving door RTV Oost. Zo werd er onlangs in Rijssen een folder verspreid, waarin de zonde wordt vergeleken met 'het virus'. In Daarlerveen rolde afgelopen weekeinde huis-aan-huis een pamflet in de bus, waarbij de lezer in deze bange coronadagen werd opgeroepen zich te bekeren tot God.

'Goede bedoelingen'

Theoloog De Bruijne zegt graag uit te gaan van de goede bedoelingen van de auteurs, maar meent dat verspreiding van dergelijke pamfletten uitgerekend tijdens de coronacrisis bij de lezers totaal verkeerd kan vallen. "Ik denk dat het een goedbedoelde, maar misplaatste actie is. Mensen gunnen anderen ook het geloof. Maar ze hebben niet door hoe je anderen uitnodigt of juist afstoot. Dat laatste is vrees ik het geval met dit soort folders."

'Zieltjes winnen'

Met name in Daarlerveen zette de brief kwaad bloed. Volgens de criticasters misbruikten de schrijvers de huidige situatie om "zieltjes te winnen".

"Ik denk dat het evangelie niet als een soort bom wil worden gedropt. Wat hier gebeurt is dat het risico bestaat dat er misbruik wordt gemaakt van de situatie in plaats van dat troost wordt geboden. Inderdaad, zieltjes winnen."

Corona straf van God

De afgelopen tijd doken regelmatig berichten op van religieuze leiders, die corona bestempelden als een straf van God. Hoogleraar De Bruijne vermoedt dat dit soort boodschappen echter uitzondering op de regel vormen. "Ik denk wel dat er veel vragen zijn over wat er momenteel gebeurt. En dat er mensen zijn die God daaraan willen verbinden. Wat hij daarmee bedoelt en of hij er iets mee bedoelt. Maar ik verwacht niet dat er veel christenen zijn die de stelling voor hun rekening nemen dat corona een straf van God is."

Ook doen er theorieën de ronde dat corona een soort levensles zou zijn: dat we met z'n allen de aarde minder moeten uitbuiten. "Ik vind zelf - ook op grond van de Bijbel - dat je erg terughoudend moet zijn dat je uit corona kunt afleiden wat de bedoeling is van God. Sommige dingen die ons overkomen, zijn niet zomaar te duiden."

Rol van kerk

De theoloog ziet in deze tijd overigens wel degelijk een rol voor de kerk weggelegd. Dat gebeurt volgens hem in de praktijk ook. "Door te zorgen voor elkaar. Door even langs de deur te gaan, even door het raam te kijken. Voor kerkleden, maar ook voor niet-kerkleden."

Dat de kerken dezer dagen de deuren gesloten moeten houden, hoeft daarin geen belemmering te zijn. De kerk weet daar volgens De Bruijne juist creatief op in te spelen, onder meer via digitale diensten. "Dat kun je surrogaat vinden, maar op deze manier kun je via digitale middelen toch grote onderlinge verbondenheid bereiken."