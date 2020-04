Vanuit heel Nederland reizen mensen naar Staphorst voor mondkapjes

Ze gaan als warme broodjes over de toonbank: de mondkapjes die het Staphorster bedrijf PlasmaMade in China laat maken. De kapjes waren in eerste instantie bestemd voor het ministerie, maar toen deze partij niet reageerde, besloot het bedrijf de kapjes aan particulieren te verkopen. Ze zijn nu letterlijk niet aan te slepen.

Om een idee te krijgen van de aantallen: vrijdag gingen er duizend over de toonbank, zaterdag 1350, maandag 5500 en dinsdag vijfduizend.

"Surrealistisch, bizar, krankzinnig", aldus Wiljan Nooren, de ondernemer die de kapjes van PlasmaMade verkoopt. "Ze komen vanuit Limburg hier naartoe. Zelfs vanuit Spanje krijg ik meldingen, maar daar stuur ik niks naartoe. De verhalen zijn schrijnend, maar de verkoop gebeurt in de winkel."

Ministerie van VWS

De mondkapjes waren in eerste instantie bedoeld voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Martin van der Sluis, eigenaar van PlasmaMade, zegt meerdere keren te hebben gebeld en gemaild, zonder reactie.

Volgens het ministerie reageerden ze niet direct omdat ze overspoeld worden met aanbiedingen. "En die moeten we eerst zorgvuldig bekijken", zegt een woordvoerder.

Transport uit China

De verkoop in Staphorst stokt nu even. En dat heeft alles te maken met het transport vanuit China, waar 450.000 kapjes klaarliggen om naar Nederland te worden gebracht. Maar de concurrentie voor een plek in de vrachtvliegtuigen is groot.

"Normaal is de transportprijs drie euro per kilo, dat is nu al bijna dertig euro", zegt PlasmaMade-directeur Van der Sluis. "Ik ben nu al vliegtuigen voor zaterdag aan het boeken en hoop dat het lukt. Zodra iemand een paar cent meer betaalt, is je vlucht weg. Ik heb nu gezegd: we betalen standaard tien cent meer."



De transportkosten werken ook door in de prijs: zaterdag kostten de kapjes 1,95 per stuk, maandag 2,25 en dinsdag 2,60 euro. "Door de enorme transportkosten loopt de prijs op. Klanten worden daar soms boos om, maar wij kunnen daar niks aan doen. Wij maken geen winst en geen verlies", zegt Nooren.