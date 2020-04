Verslagenheid na twee coronadoden in zorgcomplex verstandelijk gehandicapten Oldenzaal

Dat corona zou toeslaan, daar hadden ze bij zorginstelling Aveleijn al ernstig rekening mee gehouden. Zeker omdat mensen met een verstandelijke beperking een extra kwetsbare doelgroep vormen. Maar dat het gevreesde virus in slechts enkele dagen tijd in zorgcomplex De Hunenborgh in Oldenzaal twee slachtoffers zou eisen, komt keihard aan. "In de eerste plaats bij naaste familie en verwanten, maar ook bij medebewoners en onze begeleiders. Voor iedereen is dit onbeschrijflijk triest."

Behalve het zwaar getroffen wooncomplex De Hunenborgh, worden ook de bewoners van woonzorgcentrum De Amaliahof in Denekamp in quarantaine gehouden. In beide centra is het gevreesde corona vastgesteld.

Macht der getallen

De overkoepelende zorgorganisatie Aveleijn heeft in totaal zo'n tachtig locaties, zowel woonzorgcomplexen als centra voor dagbesteding. Daar worden ruim 2.600 mensen met een verstandelijke beperking begeleid. Het ligt dan haast opgesloten in de macht der getallen dat ook hier vroeg of laat corona opduikt.

Zoals gisteren gemeld overleden in de loop van afgelopen weekeinde achtereenvolgens een 52-jarige vrouw en een tachtigjarige man, beiden bewoner van De Hunenborgh, zorgcomplex voor ouderen met een verstandelijke beperking.

Bewoners inlichten

Eerste zorg was om de overige circa 25 cliënten van De Hunenborgh te melden dat twee van hun collega-bewoners zijn overleden. Iets wat erg gevoelig kan liggen bij een dergelijke doelgroep. Zeker nu er ook nog een 'raar' fenomeen als corona in het spel is. Aveleijn-woordvoerster Ellen van Heek: "Overlijden hebben we uiteraard wel vaker mee te maken. Dat is een thema dat we bespreken met cliënten. Er is veel ruimte voor persoonlijke emoties. Hoe we dat bespreken, verschilt per cliënt. Dat is echt maatwerk."

Maar corona is een extra complicerende factor om alles goed uit te leggen aan de cliënten. Gaandeweg de coronacrisis is er volgens de zegsvrouw echter veel voorlichtingsmateriaal op de markt gebracht over wat de ziekte inhoudt. "Met name de afgelopen twee weken is er enorm veel ontwikkeld. Filmpjes in eenvoudige taal, of met pictogrammen bijvoorbeeld. Toen het virus pas speelde, was dat er nog niet. Dat is een positieve ontwikkeling die het allemaal toch wat gemakkelijker maakt."

Geen bezoek

Behalve bij bewoners is het virus ook bij enkele medewerkers vastgesteld. De coronapatiënten worden in hun eigen woonomgeving verzorgd en begeleid. Daarvoor is onder meer een aantal appartementen vrijgemaakt.

Om verdere verspreiding te voorkomen, houdt Aveleijn zich van begin af aan streng aan de landelijke richtlijnen. Die houden onder meer in dat bewoners behalve bij hoge uitzondering geen bezoek mogen ontvangen. "Dat geldt voor alle locaties. Zodra er een besmetting is of een verdenking, dan treedt isolatie in. Daarvoor ligt een protocol voor klaar", aldus woordvoerster Van Heek.

Personeel

Het personeel heeft intussen uitgebreide instructies gekregen over hoe het moet omgaan met het virus. "Al onze locaties voor dagbesteding zijn momenteel gesloten. De mensen die daar normaal gesproken werken, kunnen we nu ook inzetten voor de zorg. Bovendien hebben we gelukkig geen schrikbarend hoog ziekteverzuim. Zodoende kunnen we het allemaal nog goed aan."

Eén centrum voor dagbesteding is intussen ingericht om eventueel patiënten te kunnen verzorgen, mocht dat op termijn nodig zijn. Bovendien heeft Aveleijn contacten met zorghotels, waarvan de capaciteit vooralsnog achter de hand wordt gehouden.