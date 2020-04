Oproep aan kabinet: "Ga ruimhartig om met steun aan bedrijfsleven"

"We doen een beroep op het kabinet om heel goed te bekijken of de regels en maatregelen die genomen zijn, wel doen waarvoor ze bedoeld zijn." Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, vindt bovendien dat het kabinet ruimhartig om moet gaan in de steun aan het bedrijfsleven.

Vonhof snapt dat de angst voor misbruik groot is. "Het gaat ook om veel geld, dat begrijp ik ook. Dit is niet de tijd om op de randen te gaan zitten om te voorkomen dat het teveel geld kost. Dan kost het maar iets meer", vindt Vonhof. "Dat klinkt misschien raar uit de mond van een ondernemer. Maar in dit geval is het goed om zoveel mogelijk mensen te bedienen en dan achteraf maar te controleren of het allemaal goed terecht is gekomen."

'Stevige periode'

De maatregelen om het coronavirus in te dammen werden gisteren verlengd. Vonhof: "Ik moet eerlijk bekennen, en ik denk dat veel Nederlanders mij dat zullen nazeggen, dat het niet echt een verrassing was dat er een verlenging van de maatregelen aan zat te komen. Maar als het dan door de minister-president wordt uitgesproken, komt dat wel even hard binnen. Want drie weken is best een stevige periode."

De stemming onder de leden van MKB-Nederland is wisselend volgens Vonhof. "Er is veel waardering voor het harde werk van het kabinet, brancheverenigingen en iedereen."

'Niet herkennen'

Toch heeft niet ieder bedrijf wat aan de steunmaatregelen. "Je merkt dat veel ondernemers zich niet herkennen in die regeling of een bedrijf hebben dat er net niet in past. Er wordt wel aan beide kanten bekeken of er iets bedacht kan worden wat beter past, want dit is nog nooit voorgekomen, dat alles werkende bedacht moet worden."

De maatregelen van het kabinet zijn in ieder geval verlengd tot en met 28 april. Aansluitend is de meivakantie in het land. Vonhof hoopt dat er dan in ieder geval meer duidelijk is over de verspreiding van het coronavirus. "Ik hoop dat we dan meer weten van het verloop. Kunnen we het met de ziekenhuizen aan en hebben we voldoende ic-bedden? En zien we dat het virus zich anders gaat gedragen en kunnen we dan voorzichtig de economie weer aanzetten?"

'Anderhalve meter economie'

Daarbij wordt gesproken over de 'anderhalve meter economie'. Terrassen waar anderhalve meter tussen tafeltjes zit. "Zou je misschien weer de musea in mogen, maar dan met een anderhalve meter protocol?", vraagt Vonhof zich af. "Ik ben geen expert, de mensen van het RIVM staan aan kop. "