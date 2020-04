CvdK: "Besluitvorming lokale politiek hoeft door coronacrisis niet in gevaar te komen"

Door de verlenging van de coronamaatregelen tot 28 april zijn de gemeenteraden in Overijssel zich aan het beraden op welke manier ze de komende periode met elkaar in debat willen gaan om uiteindelijk tot besluiten te komen. "De besluitvorming hoeft niet in gevaar te komen", stelt Commissaris van de Koning Andries Heidema.

Ondanks alle beperkingen kunnen gemeenteraden bij elkaar komen om te vergaderen. "Ja, dat kan", zegt Heidema, "mits de RIVM-regels zoals de anderhalve meter afstand, in acht worden genomen. Het is natuurlijk per gemeente verschillend of en hoe hier invulling aan kan worden gegeven en waar partijen zich het beste bij voelen op dit moment. Het is dus aan gemeenteraden zelf om te bepalen of en op welke wijze er in deze bijzondere situatie vergaderd wordt."

Lege agenda's

Een kijkje op de agenda's van de verschillende gemeenteraden in Overijssel leert dat bijeenkomsten en vergaderingen de afgelopen tijd vooral zijn geannuleerd of uitgesteld. Nu de coronamaatregelen zijn verlengd tot 28 april wordt er door onder anderen de fractievoorzitters van de politieke partijen hard nagedacht over hoe ze de komende periode als raad met elkaar in debat willen gaan en besluiten willen nemen.

Quorum niet gehaald

Bij de gemeente Hardenberg staat volgende week dinsdag (7 april) een raadsvergadering gepland. "Deze gaat door, maar we weten nu al dat er bijna niemand komt opdagen", zegt een woordvoerster van de gemeente. Omdat bijna niemand aanwezig zal zijn, haalt Hardenberg het zogeheten quorum niet. Het quorum is het minimum aantal leden dat aanwezig moet zijn om in een vergadering besluiten te kunnen nemen. Bij de raadsvergadering is dit de helft van het aantal raadsleden + 1.

"Om toch verder te kunnen, schrijft de voorzitter direct een nieuwe raadsvergadering uit", legt de woordvoerster van de gemeente Hardenberg uit. "Die wordt een dag later gehouden, op 8 april, en dan zijn alleen de fractievoorzitters aanwezig. In totaal acht personen, die kunnen makkelijk anderhalve meter van elkaar zitten." Volgens de woordvoerster staan er geen omstreden onderwerpen op de raadsagenda.

Niet ideaal

Commissaris van de Koning Andries Heidema benadrukt dat de besluitvorming door de coronacrisis niet in gevaar komt. "Het is natuurlijk geen ideale situatie waarin we ons begeven, maar de besluitvorming hoeft niet in gevaar te komen. Het vraagt wel zorgvuldigheid van ons allemaal. Het is met het oog op de kwaliteit van ons openbaar bestuur om zo goed als dat nu mogelijk is het debat wel transparant te blijven voeren, met oog voor debat tussen de verschillende politieke partijen, maar ook met oog voor media en inwoners."

Andere manieren

Hoogleraar Marcel Boogers is verbonden aan de Universiteit Twente en is gespecialiseerd in lokale politiek. Ook hij voorziet geen problemen in de continuïteit van de besluitvorming op gemeentelijk niveau. De wijze waarop Hardenberg de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering belegd is één van de vele manieren waarop een gemeenteraad formeel tot besluiten kan komen.

Boogers: "Je ziet ook gemeenteraden uitwijken naar bijvoorbeeld de zaal van een schouwburg. Die zalen zijn nu leeg en vaak groot genoeg om iedereen voldoende afstand van elkaar te laten houden. Online zijn er mogelijkheden om raadsleden met elkaar te laten debatteren. Het blijft behelpen. Ideaal is het niet, maar we moeten verder. Voorwaarde is wel dat de debatten voor iedereen te zien zijn."

Mondkapje tijdens raadsvergadering

De Almelose gemeenteraad kwam op 23 maart voor het laatst bij elkaar. Op de tafels stonden desinfecteersprays en één raadslid droeg een mondkapje. De raadsleden zaten verspreid door de zaal en hielden anderhalve meter afstand van elkaar.

Ook in Almelo staat voor volgende dinsdag een gemeenteraadsvergadering op de agenda. Deze wordt waarschijnlijk in dezelfde vorm gehouden als de vergadering van 23 maart. Op haar website meldt de gemeente Almelo: "Vanwege de landelijke richtlijnen rondom het coronavirus vindt de raadsvergadering plaats zonder publiek. U kunt de raadsvergadering volgen via de (live) webuitzending."

Niet alle gemeenteraden volgen het voorbeeld van Almelo. De gemeente Oldenzaal heeft een vergaande maatregel genomen: "In verband met de verspreiding van het coronavirus zijn alle politieke bijeenkomsten en vergaderingen tot 1 juni 2020 geannuleerd, dit onder voorbehoud van toekomstige ontwikkelingen rondom het coronavirus."

In de gemeenten Deventer en Zwolle, maar ook in andere gemeenten, wordt momenteel hard nagedacht over de manier waarop de gemeenteraden aan de slag moeten in dit coronatijdperk. Woordvoerders van beide gemeenten verwachten dat hier snel duidelijkheid over komt.

Digitale besluitvorming

Commissaris van de Koning Andries Heidema verwacht veel van de noodwet die digitale besluitvorming gedurende deze crisisperiode mogelijk moet maken. "Momenteel werkt het Rijk aan die noodwet." De verwachting is dat de wet volgende week dinsdag wordt goedgekeurd door de Eerste Kamer en dan snel in werking treedt. Heidema: "Zodra de wet is aangenomen behoort digitale besluitvorming ook in onze Staten en gemeenteraden tot de mogelijkheid."