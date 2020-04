Ziekenhuizen in Deventer en Zwolle zien 'voorzichtige stabilisatie' aantal coronapatiënten

Het aantal coronapatiënten in het Isala Ziekenhuis in Zwolle en het Röpcke Zweers ziekenhuis in Hardenberg lijkt zich voorzichtig te stabiliseren. Dat zeggen woordvoerders van die ziekenhuizen. Maar ze benadrukken dat het gaat om een hele voorzichtige stabilisatie. Nog altijd liggen er in Isala 118 patiënten bij wie corona is vastgesteld. In Hardenberg gaat het om tien tot vijftien patiënten. Het Deventer Ziekenhuis telt 28 coronapatiënten.

Een woordvoerder van het Isala ziekenhuis meldt dat er voldoende personeel beschikbaar is om de 118 patiënten, van wie er dertig op de intensive care liggen, te verzorgen. Dat komt ook omdat intern mensen zijn bijgeschoold.

Het ziekenhuis heeft nog genoeg ruimte op de intensive care om andere zieken op te vangen. Dat moet ook wel omdat het ziekenhuis een regionaal traumacentrum spoedzorg is. Als er te veel zieken op de intensive care dreigen te komen, worden patiënten naar andere ziekenhuizen in Nederland of Duitsland verplaatst.

Isala heeft ook een afdeling waar coronapatiënten palliatieve zorg kunnen krijgen. Patiënten die geen zicht op herstel meer hebben, kunnen naar die afdeling worden overgebracht.

Volgens de woordvoerder van Isala is er van een 'zwart scenario' geen sprake. Op dat moment moeten er keuzes gemaakt worden; voor wie is er wel plek op de intensive care en voor wie niet? Dat soort moeilijke keuzes hoeft in Isala niet gemaakt te worden.

Deventer Ziekenhuis

Van de 28 patiënten die in het Deventer Ziekenhuis liggen, worden er vijftien op de intensive care verpleegd. Dat blijkt uit een interne briefing van het ziekenhuis van gisteravond. Op de verpleegafdeling van het ziekenhuis is nog voldoende ruimte voor coronapatiënten, aangezien op die afdeling plek is voor honderd patiënten.

Zorgen zijn er wel over de personele bezetting, blijkt uit de briefing. De vijftig mensen die het werk kunnen doen, werken in diensten van twaalf uur. Daarnaast is uit de briefing op te maken dat uit het Deventer Ziekenhuis negentien patiënten zijn ontslagen. Dertien patiënten zijn overleden.

Röpcke Zweers

In Hardenberg liggen zo'n tien tot vijftien coronapatiënten van wie een aantal op de intensive care. Het ziekenhuis werkt daarnaast samen met het Aleida Kramer Verpleeghuis dat net als het ziekenhuis deel uit maakt van de Saxenburgh Groep. Daar worden patiënten opgevangen die te goed zijn om in het ziekenhuis verpleegd te worden maar ook niet thuis kunnen zijn.

Zwartewaterland

Het epicentrum van de coronabesmettingen ligt nog altijd in Hasselt, in de gemeente Zwartewaterland. Volgens burgemeester Eddy Bilder van die gemeente is met zekerheid te zeggen dat er twaalf inwoners van zijn gemeente zijn overleden aan het virus van wie tien in Hasselt.

Van twee andere mensen die zijn overleden, is niet met zekerheid te zeggen of dat door corona komt. "Niet alle gevallen zijn bekend omdat niet iedereen getest wordt", zegt Bilder daarover.