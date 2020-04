Horecapersoneel helpt Almelose voedselbank met vullen van de kratten

Voor eigenaar Niels Mulder is dat wel even schakelen, maar hij is blij dat hij wat kan doen om de narigheid van anderen te verlichten. Sowieso is hij blij verrast met alle vormen van hulp die wordt aangeboden in deze coronacrisis. Ook onder zijn personeel is het enthousiasme om wat voor een ander te doen, groot.

Mulder moet het loon doorbetalen van zijn tachtig werknemers, maar hij denkt het nog wel even uit te kunnen zingen. "We hebben wel wat vlees op de botten." Een deel van zijn mensen is gedetacheerd bij FoodConnect, waar ze kant en klare maaltijden bereiden.

Jonge gasten

Vrijwilliger Ingrid Herman stuurt ondertussen de ploeg jonge krattenvullers langs de gevulde winkelwagen met houdbare producten. "Denk om de anderhalve meter tussenruimte", roept ze. Ondertussen kijkt ze of de winkelwagens nog goed gevuld zijn. Want met die jonge gasten gaat het vullen van de kratten snel. Normaal gesproken werkt ze met wat oudere vrijwilligers, maar vanwege gezondheidsklachten is die ploeg wat uitgedund.

Cruiseschepen

Of de voedselbank dankzij de coronacrisis meer klanten heeft? Herman: "Nee, nog niet, maar die verwachten we later wel. Maar we kunnen het aan, we krijgen veel producten. Niet alleen vanuit de horeca, maar bijvoorbeeld ook van cruiseschepen die niet uit kunnen varen. Schoolfruit, het Ikea-restaurant: noem maar op."

Vrijdag wordt de inhoud van de kratten uitgedeeld onder de gebruikers.