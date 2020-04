Video-rondleiding in 'pedo-huis' Hengelo: "Hebben niets te verbergen"

De 32-jarige man uit Hengelo, die onlangs is aangehouden bij een inval in de woning van 'pedo-activist' Marthijn Uittenbogaard, wordt er nu ook van verdacht dat hij kinderporno in zijn bezit had. Dat meldt Uittenbogaard tijdens een uitgebreide video-rondleiding in zijn woning. Deze video heeft hij verspreid via Twitter. "We hebben niets te verbergen." Justitie beslist vandaag of de 32-jarige Hengeloër langer vast blijft zitten, maar maakt dit morgen pas bekend.

De Hengeloër zit sinds begin dit jaar in voorarrest. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij 'voorbereidingshandelingen trof voor seksueel misbruik van kinderen'.

Extra verdenking

De 32-jarige Hengeloër zat tien weken in zogenoemde beperking, wat inhoudt dat hij geen contacten mag hebben met de buitenwereld. Uittenbogaard, voormalig bestuurslid van de verboden verklaarde pedoclub Martijn, zegt zijn levensgezel deze week voor het eerst weer te hebben gesproken. Daarbij hoorde hij dat justitie de aanklacht heeft uitgebreid met het 'bezit van kinderporno'.



"Ze hebben er nu als aanklacht kinderporno bij verzonnen." Het gaat daarbij om een filmpje van een jongen "die zijn kont liet zien", aldus Uittenbogaard in de video. "Een heel onschuldig filmpje. Da's dan kinderporno. Ze verzinnen echt alles."

'Niets te verbergen'

Uittenbogaard geeft in de video een uitgebreide rondleiding in zijn huis in Hengelo. "Omdat we helemaal niets te verbergen hebben."

Hij filmt onder meer de schuur, waarin enkele fitnessattributen en een lamp staan opgesteld. Uittenbogaard vertelt dat deze lamp volgens justitie gebruikt zou worden voor het maken van kinderporno. "Dat is een ding dat ik vijftien of twintig jaar geleden heb gekocht, toen ik nog in Leiden woonde. Dat ding geeft niet eens veel licht." Onduidelijk is overigens waarom de lamp in dit geval niet als bewijsmateriaal in beslag is genomen.

Volgens de Hengeloër is zijn partner opgepakt vanwege de inhoud van zijn rugtas. Daarin zaten volgens hem onder meer een mes en tie wraps. "Die gebruikte hij voor een fietskar. Heel onschuldig, maar justitie ziet dit blijkbaar als verkrachtingstool."

Archief Martijn

De Hengeloër beklaagt zich er uitgebreid over dat in totaal met twintig man sterk, tien uur lang, zijn woning hebben doorzocht. Daarbij werd alles overhoop gehaald. "Door de zedenpolitie, de moraalpolitie. En alles werd gefotografeerd. Iedere millimeter."



Ook filmt hij zijn boekencollectie, waarvan een aanzienlijk deel in beslag is genomen. "Het hele archief van de Vereniging Martijn. Tientallen dozen vol. Dit is boekverbranding anno 2020."

Onbreekbaar glas

Ook filmt de Hengeloër een hele berg stenen die achter de woning liggen. Stenen waarmee het huis ooit is bekogeld. De ruiten zijn intussen vervangen door onbreekbaar polycarbonaat. "Dat moesten we zelf verzorgen, want politiebescherming hebben we nooit gekregen. We leven hier in een oorlogssituatie."

Uittenbogaard meent dat justitie niet zozeer op zijn partner uit was, maar dat het vooral was bedoeld om hem monddood te maken. "Dit is allemaal bedoeld om mij het zwijgen op te leggen."

Vermeende pedo-tips

Waarbij hij refereert aan een verhaal dat volgens hem telkens weer opduikt dat hij ooit tips zou hebben gegeven aan andere pedofielen hoe uit handen van justitie te blijven. Volgens Uittenbogaard complete onzin. "Ik heb nooit tips verspreid. Het enige wat ik wil is een discussie op de agenda zetten."

Hij doelt op een van de voornaamste uitgangspunten van pedoclub Martijn, die propageerde dat een relatie tussen een volwassene en een minderjarige niet strafbaar hoorde te zijn.

Voorarrest

Vandaag wordt bepaald of het voorarrest van de 32-jarige Hengeloër wordt verlengd. Vanwege de huidige coronamaatregelen gebeurt dat dezer dagen via videoverbinding. Het Landelijk Parket kan zodoende pas morgen uitsluitsel geven of de verdachte vast blijft zitten of dat hij op vrije voeten wordt gesteld.

Een woordvoerder van het Landelijk Parket wil niet reageren op de video en de uitlatingen van Uittenbogaard. "Als wij wat te melden hebben, dan vinden we de rechtszaal daarvoor de meest geschikte plek."