Teleurstelling na schrappen amateurvoetbal: "Er kwam een zakdoekje aan te pas"

Spits Martijn Brakke hield het gisteravond niet droog bij het horen van het nieuws. "Ik hoef daar niet over te liegen. Het kwam wel even binnen, ondanks dat ik het aan zag komen. Het is heel erg zuur. Natuurlijk zijn er veel belangrijkere dingen in de wereld op dit moment dan geen kampioen worden, laat dat voorop staan, maar Staphorst werkt al jaren toe naar deze situatie, dat de titel voor het grijpen ligt."

"Het leek alsof dit seizoen alle puzzelstukjes in elkaar vielen. Als je dan dit nieuws hoort doet dat pijn", vervolgt Brakke. Dan volgend seizoen maar? "Daar ben ik nu nog totaal niet mee bezig. Eerst dit maar even verwerken en dan zien we wel verder."

BSC Unisson

Bij Arjan Wissink, vedette bij BSC Unisson in Boekelo, is er vooral begrip. Hij speelt al jaren in het eerste elftal van BSC Unisson, de club die over het algemeen in het linkerrijtje van de vierde klasse eindigt. Toch liep dit seizoen anders en stonden de Boekeloërs vlak boven de degradatiestreep. "Natuurlijk speel je de competitie liever uit. Ik denk niet dat wij dan gedegradeerd waren, maar ik snap het besluit van de KNVB goed."

Het scenario om eventueel in juni de hele competitie nog uit te spelen zag hij niet zitten. "Dan ga je ongetraind acht wedstrijden voetballen in een maand tijd, dat lijkt mij niet goed. Ik hoop dat er in de loop naar het nieuwe seizoen weer een beetje getraind kan worden. Ik verwacht niet dat er op korte termijn weer oefenwedstrijden gespeeld mogen worden, want dan krijg je de situatie dat teams massaal bij elkaar in de auto richting een andere plaats rijden."

Overstap

Geen kampioenen dus volgens het besluit van de KNVB, maar toch is er nog hoop voor teams die bovenin staan. Omdat er een aantal verenigingen in Overijssel de overstap van de zondag naar de zaterdag maken, ontstaan er gaten in de competities. De KNVB geeft aan te gaan inventariseren om hoeveel clubs dit gaat en komt voor 1 juni met een antwoord hoe deze gaten eventueel ingevuld gaan worden.

"De vierde klasse is voor ons in ieder geval een zekerheid voor volgend seizoen. Maar ook als er wel gevoetbald zou worden, ben ik er zeker van dat we erin gebleven waren", sluit Wissink af.

De huidige Overijsselse nummers één in het amateurvoetbal (Foto: RTV Oost)