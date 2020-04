Twentse whisky valt in smaak: dubbel goud bij internationale beurs

In de paar jaar dat ze nog maar bestaan, hebben de whiskystokers van Sculte in Ootmarsum al meerdere awards in de wacht gesleept. Maar dat hun nieuwste badge tijdens de prestigieuze internationale whiskybeurs in San Francisco goed is voor het predicaat 'dubbel goud' noemt Roy Kroeze het summum. Het echte feestje volgt als deze coronacrisis is overgewaaid. "Maar we hebben er uiteraard al wel een goed glas op gedronken."

Dit voorjaar levert Stokerij Sculte z'n vijfde badge af, in hele gelimiteerde oplage. Saillant detail: Sculte is de enige whisky die wordt gerijpt in vaten van Nederlands eiken. Tweehonderd jaar oude eiken van Twentse bodem, om precies te zijn.

Het was oud-reclameman Gerard Velthuis, die enkele jaren geleden besloot zich vol overgave op whisky te storten. Met succes, want na de presentatie van de eerste badge in 2014 volgden binnen de kortste keren meerdere awards.

Blind proeven

Deze keer kwam het levenswater - zoals whisky letterlijk heet - echter in aanmerking voor de eervolle vermelding 'dubbel goud'. Whiskystoker Roy Kroeze: "Je stuurt je whisky op naar San Francisco en die wordt dan door de jury blind geproefd. Als iedereen het met goud waardeert, krijg je 'dubbel goud'. Dat is dus het summum. En dat gebeurt niet heel erg vaak hoor. We zijn hier dan ook ongelooflijk blij mee."

Oer-Twents karakter

Het geheim van de smid? Kroeze vermoedt toch wel dat het Twents eiken daarin een prominente rol speelt. "Dat geeft de whisky een oer-Twents karakter."

'Goed bezig'

De award levert Sculte in de eerste plaats vooral naamsbekendheid op. "Nee, er is geen geldprijs of bokaal ofzo aan verbonden, maar door deze prijs leren whiskyliefhebbers vanuit de hele wereld je kennen. We krijgen dan ook regelmatig bestellingen vanuit het buitenland binnen. Geen grote aantallen, daarvoor zijn we ook te klein. Maar los van naamsbekendheid is die award vooral ook een hele mooie bevestiging dat we goed bezig zijn."

Normaal gesproken zou een dergelijke award goed zijn voor een feestje. Maar dat zit er in deze bange coronadagen niet in. "Dat doen we later dan wel. Het najaar misschien. Maar uiteraard hebben we er al wel een goed glas op gedronken..."