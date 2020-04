Mond-op-mond mag niet meer, maar hoe kan ik dan reanimeren?

Reanimeren is anders in tijden van corona (Foto: Getty Images)

Zo min mogelijk contact en heel belangrijk: die anderhalve meter afstand. Dat zijn nu de regels. Maar wat als je iemand in deze coronacrisis plots moet reanimeren? Dan is die anderhalve meter afstand heel lastig. Velco Brandveiligheid in Oldenzaal komt daarom vanmiddag met een webinar, een online instructie, om uit te leggen hoe het nog wel kan.

"We moeten heel anders omgaan met reanimatie dan we gewend waren", zegt instructeur Jeroen Mulder. "Mond-op-mond mag dus niet meer." Maar daar denk je toch niet over na als je daadwerkelijk iemand moet redden? "Ik heb zelf ook een aantal keren in die situatie gestaan, dan ga je behoorlijk op je automatismen reageren."

Op onszelf letten

"Echter, ik denk dat we zo langzaamaan toch het moment gaan krijgen dat we eventjes goed op onszelf moeten gaan letten. Dat je even tot tien telt voordat je instapt. Je gaat checken of een persoon ademt, of die reageert en als de persoon niet reageert mag je nu meteen alarmeren en starten met borstcompressie."

"In het onwaarschijnlijke geval dat je weet dat er corona heerst bij de persoon, dan mag je ook geen borstcompressie doen. Dan mag je alleen de AED plakken."

Omschakelen

"Het was wel omschakelen toen de hele coronacrisis begon te spelen", zegt Mulder. Zo werden bijvoorbeeld trainingen afgezegd. "Toen moesten we met de koppen bij elkaar: hoe gaan we klanten nog bedienen en helpen? Via het internet dus, de enige veilige mogelijkheid die je kunt aanbieden."

Zoals met de webinar die vanmiddag wordt gehouden. De aanmeldingen stroomden al snel binnen. "Binnen een kwartier waren dat er dertig, we zitten nu op z'n 150 deelnemers. We gaan heel interactief bezig, de veranderde reanimatierichtlijnen behandelen, wat is er nou feitelijk veranderd. We gaan dus niet lesgeven in reanimeren."