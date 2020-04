"Financiële steun voor ‘vergeten’ recreatie en watersport noodzakelijk"

Bootverhuurders, zeilscholen, groepsaccommodaties, campings en bungalowparken moeten hun sanitairgebouwen sluiten en kunnen daardoor in veel gevallen niet open blijven.

Al sinds half maart kampen deze bedrijven met massale annuleringen en blijven nieuwe boekingen uit. In sommige regio’s werden zij door de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s al gedwongen om te sluiten. “De situatie is nijpend. Onze leden zijn zwaar gedupeerd", stelt Geert Dijks, directeur van HISWA-RECRON.

Dijks wijst er op dat de ondernemers hun vermogen hebben gestopt in dure voorzieningen met hoge kapitaalslasten die ze in zes maanden terug moeten verdienen. "Omzetten zakken weg en zeker achtduizend banen gaan op de schop."

Noodfonds

HISWA-RECRON heeft daarom een plan opgesteld waarin de prioriteiten en eisen op dit moment liggen. Een van die eisen is de snelle realisatie van een noodfonds voor de watersport- en recreatiesector. Ook moeten garantiestellingen en hoge rentes bij kredietverstrekking van tafel, bepleit de organisatie.



“We doen nogmaals een dringend oproep aan staatssecretaris Mona Keijzer in het belang van Nederland Vakantieland. Onze bedrijven moeten echt financiële steun krijgen, van zowel regionale overheden als de landelijke overheid. Niet alleen voor ons, maar zeker ook in het belang van de samenleving", zegt Dijks.

"Let wel, de toeristische sector in Nederland is twee zo groot als de landbouw en even groot als de bouw. Eén op de dertien werknemers verdienen hun brood in deze sector", aldus Dijks.