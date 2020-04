Landbouw Collectief zwaar teleurgesteld in minister Schouten: overleg per direct gestopt

Het Landbouw Collectief is zwaar teleurgesteld in minister Schouten van Landbouw. Zeg maar gerust dat de boeren woedend zijn. Volgens het Collectief lijken alle kaarten om uit de stikstofcrisis te komen al geschud en gaat de minister door op de ingeslagen weg, zonder de oplossingen die door de landbouwsector worden aangedragen serieus te overwegen. "Verder overleg heeft geen zin, zo komen we nooit tot een akkoord."

Het plan van het Landbouw Collectief dat op 20 november vorig jaar is neergelegd omvat maatregelen als eiwit-arm voer (minder stikstof uitstoot), meer beweiden en uitrijden van mest dat wordt aangelengd met water. Volgens het Collectief kunnen met deze maatregelen snel stappen worden gezet in de stikstofuitstoot.

Er is voortgang geboekt, aldus het Landbouw Collectief in een persverklaring. Maar het werd ook duidelijk voor het collectief dat het ministerie een eigen weg bewandelt door ondertussen de Spoedwet Aanpak Stikstof in te voeren of de regeling om boerenbedrijven uit te kopen te realiseren, terwijl in de ogen van de landbouwsector "deze peperdure regeling minimaal effect heeft op Natura 2000 gebieden".

Onverantwoord

"De gesprekken verliepen steeds stroever en op dit moment is nog geen van de maatregelen klaar om op verantwoorde wijze ingevoerd te worden in de praktijk. Alle initiatieven worden juridisch lamgeslagen, voor ons als Landbouw Collectief onbegrijpelijk en onverantwoord, juist in deze tijd van coronacrisis."

De teruggedrongen uitstoot van ammoniak (NH3) in de stikstofdiscussie wordt volgens het collectief door het ministerie niet meegerekend, net als de saneringsregeling waarbij varkensboeren hebben aangegeven te willen stoppen met hun bedrijf. "Dit doet geen recht aan de inspanningen die de veehouderij al in Nederland levert."

Belangrijke punten

Het Landbouw Collectief geeft aan dat er nog verschillende belangrijke punten zijn die aandacht vragen.

Zoals een adequaat stikstofregistratiesysteem, waarbij het onderscheid wordt gemaakt tussen ammoniak en stikstof. Het feit dat er voor beweiden en bemesten geen vergunning nodig moet zijn, de gewenste herijking van Natura 2000 gebieden, afspraken voor innovatie op de lange termijn en een soort generaal pardon voor de PAS-melders die nog geen natuurvergunning hebben.

Ook willen de boeren geen wildwest-taferelen zoals in Brabant gaande is, met het opkopen van boerenbedrijven in ruil voor industrie.

Oproep politiek

De boeren hopen dat de politiek van zich laat horen en de minister oproept om tot een akkoord te komen met de landbouwsector, zoals een aantal partijen ook al tijdens de verschillende boerenprotesten heeft toegezegd.