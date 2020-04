Zeg dag tegen corona! RTV Oost vliegt deze ochtend met drone over Rijssen

Nadat RTV Oost maandag met een drone over Hardenberg was gevlogen om steunbetuigingen tijdens de crisis te filmen, is het vanmorgen de beurt aan Rijssen. Wil jij jouw steun betuigen? Meld jouw idee dan aan! We vliegen tussen tien en twaalf uur 's ochtends over Rijssen.

Met de drone filmen we mensen die een boodschap voor familie, vrienden of hulpverleners hebben.

Eigenlijk is alles mogelijk: beplak bijvoorbeeld vuilnisbakken voor vuilnismannen, schrijf een boodschap op de straat met stoepkrijt voor alle thuiswerkende mensen of doe een dansje om zorgverleners op te vrolijken in deze drukke tijden. Ook kun je gewoon zwaaien en applaudisseren.

Ideeën

De komende tijd laten we iedere dag weten waar we de volgende dag naartoe gaan. Vanwege de vliegvergunningen willen we je vragen aan de rand van het dorp of in een park te gaan staan, dan weten we zeker dat we jouw idee kunnen filmen.

Mail jouw initiatief naar drone@rtvoost.nl of vul onderstaand formulier in. Als je een mail stuurt: geef daarin aan wat, voor wie, wanneer en waar je dat gaat doen. Stuur ook contactgegevens mee, zodat we je eventueel kunnen bellen.