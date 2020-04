Koloniën van Weldadigheid krijgen Europees erfgoedlabel

De Koloniën van Weldadigheid in onder meer Willemsoord en Ommerschans hebben het European Heritage Label gekregen. Dat meldt RTV Drenthe . De Koloniën krijgen dit label vanwege hun rol in de geschiedenis en cultuur van de Europese Unie.

Negentien 'sites' zijn door lidstaten van de Europese Unie naar voren geschoven, omdat ze belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Europa. Een onafhankelijke jury heeft uiteindelijk tien sites aanbevolen, waaronder de voormalige koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid in Drenthe, Overijssel en België.

De jury koos onder andere voor de Koloniën van Weldadigheid vanwege de manier waarop het verhaal van de armoedebestrijding in de negentiende eeuw wordt getoond. In Frederiksoord staat museum De Proefkolonie, in Veenhuizen het Gevangenismuseum en in Ommerschans wordt een bezoekerscentrum ingericht.

Werelderfgoedstatus

In juli wordt duidelijk of de koloniën daadwerkelijk de Uneso Werelderfgoedstatus krijgen. Daarvoor is enige tijd geleden een herschreven dossier ingediend bij Unesco in Parijs. Twee jaar geleden werd een aanvraag door de vergadering van Unescoleden afgewezen. Daarop is gewerkt aan een aangepast dossier, waarvan Nederland en België nu denken dat deze meer kans maakt op toekenning.

Of deze conferentie doorgaat, is nog onduidelijk. Dit hangt af van de gevolgen van het coronavirus.