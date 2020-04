Terrasaanrijder Deventer komt op vrije voeten

De advocaat van de bestuurder heeft aangedrongen op het bloedonderzoek, omdat het mogelijk iets zegt over de situatie van die dramatische ochtend. Van justitie hoefde het onderzoek naar de bloedsporen niet perse plaats te vinden: "Het staat vast dat er gevochten is voorafgaand aan de aanrijding. Daar heeft iedereen het over. En of het bloed nou is ontstaan bij de vechtpartij of de aanrijding, maakt in mijn optiek niet zoveel uit."

Ruzie

De man uit Schalkhaar wordt ervan verdacht vijf personen te hebben aangereden op een terras in het Deventer centrum. Dat gebeurde na een nacht stappen. Aan het eind van die nacht is ruzie ontstaan, tussen de Schalkhaarder en een groep mannen. Daarbij werd de man uit Schalkhaar vol op zijn hoofd geraakt. Daarna is hij in de SUV gaan zitten en reed in op de vijf slachtoffers. Drie van hen moesten zwaargewond naar het ziekenhuis, met onder meer een schedelbreuk, beenbreuk en hersenkneuzing.

Hersenschade

Onderzocht wordt of de Schalkhaarder zelf ook hersenschade heeft opgelopen door een stoot tegen zijn hoofd. Die zou zijn uitgedeeld bij de ruzie. Volgens zijn advocaat is dat mogelijk de reden van het onbesuisde rijgedrag dat volgde. De bestuurder wordt onderzocht door een psycholoog, psychiater en neuropsycholoog. Het zou kunnen dat ook een neuroloog hem nog gaat onderzoeken.

Corona

Omdat alle onderzoeken lang duren, wilde de advocaat van de Schalkhaarder dat zijn cliënt op vrije voeten komt tot aan het eindproces. De man deed er zelf ook een pleidooi voor. "Ik wil nu bij mijn vrouw en dochter zijn, in deze corona-tijden. Daarnaast staan mijn bedrijven op omvallen. Zes gezinnen verdienen er een boterham. Ook verlies ik mogelijk mijn huis. Ik wil de problemen op kunnen lossen, dat kan niet vanuit de gevangenis."

Dat hij die nacht vijf slachtoffers heeft gemaakt, heeft hij naar eigen zeggen nooit gewild. "Maar ik ben ook slachtoffer. Ik had bij de vechtpartij het leven kunnen laten. En hoe langer ik hier zit, hoe meer slachtoffer ik word."

Voorwaarden

Het maakt hem niet uit uit of hij aan huis gekluisterd wordt met een enkelband. "Zolang ik maar bij mijn gezin kan zijn en m'n zaken kan regelen." Naast het dragen van een enkelband, moet hij ook meewerken met alle onderzoeken. Daarnaast mag hij zich niet vertonen in de binnenstad.

Het is bijzonder dat de rechtbank iemand vrijlaat, die van dergelijke ernstige feiten wordt verdacht. Met name het lange wachten op de onderzoeken en het geen zicht hebben op een datum voor een eindproces, maken dat de rechtbank de Schalkhaarder toch heeft geschorst uit zijn voorlopige hechtenis.