Helpdesk voor ondernemers in toeristen- en vrijetijdsbranche

Het kabinet heeft veel geld uitgetrokken om ondernemers te helpen in deze tijd. Ondernemers zijn blij met de toegezegde steun, maar voor velen is het onduidelijk hoe en wanneer ze aanspraak kunnen maken op geld. Daarom heeft MarketingOost als onderdeel van een speciale Taskforce een helpdesk voor ondernemers opgericht.

De afgelopen weken werden de medewerkers van MarketingOost platgebeld met vragen van ondernemers. Normaal houdt de organisatie zich vooral bezig met grote marketingcampagnes om gebieden te promoten, maar dat werk ligt sinds het begin van de coronacrisis stil. In een recent uitgevoerde enquête van MarketingOost bleek dat er nog veel onduidelijk is voor ondernemers en dat er grote behoefte was aan een steunpunt.

'Ook een luisterend oor'"

Ondernemers kunnen ons bellen of mailen met alle soorten vragen. Weten we het antwoord op een vraag niet, dan zoeken onze medewerkers dat uit of leggen dat neer bij een partij die daar wel kennis over heeft. Daarna bellen we de ondernemer met het antwoord. Daarnaast zijn we ook een luisterend oor, want daar is ook grote behoefte aan", vertelt Evelyn Borgsteijn, directeur van Marketing Oost.

De helpdesk is ingevoerd op initiatief de Taskforce Vrijetijdseconomie Overijssel. Hierin bundelen overheden en organisaties de krachten om de sector tijdens deze crisis te helpen en ook op langere termijn te herstellen.

Toerisme hard geraakt

De Overijsselse toeristische sector wordt hard geraakt. Uit een peiling onder 334 van de Overijsselse vrijetijdsondernemers wordt nu al een omzetverlies van vijftig tot tachtig procent geschat.