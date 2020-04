Hengelose auteur leest tijdens coronacrisis senioren voor uit bestseller

Een opmerkelijk initiatief van de Hengelose auteur Frank Krake. Senioren, die vanwege de coronacrisis dezer dagen thuis zitten, kunnen vanaf komende maandag zijn boek 'De laatste getuige' beluisteren. Daarbij neemt Krake vanuit zijn schrijverskamer de luisteraar mee in het waargebeurde verhaal van de inmiddels overleden Wim Aloserij. "Het is juist goed om in deze dagen van 75 jaar herdenking dit verhaal te vertellen", aldus Krake.

Het boek met het bizarre levensverhaal van de Achterhoeker Aloserij werd een bestseller. Als jongeman werd Aloserij tijdens de Tweede Wereldoorlog in verschillende Duitse kampen tewerkgesteld. Niet alleen overleefde hij drie werkkampen, maar vervolgens ook een van de grootste scheepsrampen aller tijden.

Dertig dagen voorlezen

Krake biedt het boek nu gratis aan bij thuiszittende senioren. Hij doet dat in overleg met seniorenorganisatie KBO-PCOB. Krake zal dertig dagen lang iedere dag een hoofdstuk uit zijn boek voorlezen. Op beeld en vanuit de schrijverskamer van de auteur, die recent nog in het nieuws kwam met het spraakmakende boek 'Hannelore, het meisje uit de sekte', het opmerkelijke verhaal rond een Overijssels meisje dat jarenlang in een beruchte sekte zat opgesloten.





Volgens Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB, toont de huidige crisis aan dat er in deze onzekere tijden ook hele mooie initiatieven kunnen ontstaan. Vooral ook omdat veel herdenkingen uitgerekend in dit jubileumjaar vanwege corona moeten worden afgelast. "Ik ben erg blij dat Frank Krake het bijzondere verhaal van Aloserij gaat voorlezen. Een boek kan voor verbinding zorgen. Bovendien past 'De laatste getuige' bij de herdenking van 75 jaar bevrijding, waar we dit jaar ook bij stil proberen te staan."

'Wim zou trots zijn'

Ook Frank Krake kijkt ernaar uit om zijn boek ten gehore te brengen: "We maken nu met z'n allen zo'n vreemde tijd door. Het is een goed moment om op deze manier het verhaal van Wim Aloserij te vertellen. Vandaar dat ik dit geheel belangeloos doe. Wim zou er trots op zijn. En hopelijk biedt het houvast aan alle senioren die meeluisteren".

Aloserij zou tijdens de Nationale Dodenherdenking in Amsterdam in 2018 het woord voeren, maar hij overleed wrang genoeg de dag voor de herdenking in Hamburg, waar hij was in het kader van een herdenking. Aloserij werd 94 jaar oud.

Het eerste hoofdstuk van het boek 'De laatste getuige' wordt maandag 6 april om 10.00 uur uitgezonden via KBO-PCOB Facebook en YouTube.