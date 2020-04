Dierenasiel merkt toename in aanvragen: "Vooral in oudere dieren is opeens veel interesse"

"We hebben nu zo'n zestien honden hier", vertelt Geesje van den Berg van Dierenasiel Zwolle. "Normaal gesproken zijn dat er ongeveer 25. Een stuk minder dan normaal nu dus."

Niet verwacht

Daarnaast zijn er meer gesprekken met eventuele nieuwe baasjes. "Niemand had het verwacht, maar we zijn inderdaad best druk met nieuwe plaatsingen."

Het is niet zeker waar deze stijgende populariteit vandaan komt. Al is het aannemelijk dat de behoefte aan een gezelschapsdier, vanwege het gebrek aan sociale contacten, toeneemt. "Mensen zijn thuis, dus hebben ze meer mogelijkheid en tijd om over een huisdier na te denken", denkt Van den Berg.

Vijftien

Nog iets opmerkelijks: het asiel ziet de laatste weken ook dat er een grotere vraag is naar dieren met een beperking, of die een hoge leeftijd hebben. Zo was er onlangs nog een hond van vijftien jaar waar redelijk wat belangstelling voor was. "Een hondje van vijftien die al een tijdje in het asiel zat en nu een nieuw thuis heeft. Dat is toch fantastisch?", glundert Van den Berg.

Screening

Dat mensen voor de oudere dieren kiezen, slechts om enkel de coronatijd mee door te komen, is overigens onwaarschijnlijk. Al wordt dat wel nagevraagd bij de nieuwe baasjes, legt Van den Berg uit. "We doen elke keer een screening waarin we vragen voorleggen aan de nieuwe eigenaren, maar daar komt niet uit dat het vanwege de crisis is."