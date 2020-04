Nieuwleusenaren voelen zich gehoord en plaatsen nieuwe spandoeken bij onveilige N377

'Moet er eerst iemand dood?' stond met grote letters op het spandoek dat buurtbewoners in februari plaatsten bij de N377 bij Nieuwleusen. Ze zijn de ongelukken op de provinciale weg meer dan zat en kwamen in actie. Twee maanden later voelen de omwonenden zich gehoord door de politiek en hangen er nieuwe spandoeken.

De omwonenden kwamen in actie nadat op 4 februari de pas driejarige Mariëlle van haar fietsje werd gereden op de N377. De peuter kwam er goed vanaf, maar de schrik in het dorp zat er -wederom- flink in. Al jaren wordt er gesproken over maatregelen aan de provinciale weg, die Nieuwleusen aan de noordkant scheidt van buurtschap Den Hulst.

In het dorp werden flyers verspreid om samen in actie te komen, er werden spandoeken opgehangen en burgemeester Erica van Lente nam poolshoogte. De acties zijn niet onopgemerkt gebleven bij de provinciale bestuurders. Waar omwonenden tot voor kort de indruk hadden dat de uitvoeringsplannen als in beton gegoten leken te zijn, hebben ze het gevoel dat er nu toch openingen zijn geboden.

Overleg

Vorige week voerden de gemeente Dalfsen, de provincie en Plaatselijk Belang Nieuwleusen (PBN) een intensief overleg met elkaar over de verkeerssituatie van de drukke provinciale weg, die als een verkeersader door het dorp Nieuwleusen loopt. Met wethouder Ruud van Leeuwen en gedeputeerde Bert Boerman is gesproken over de aanpassingen die in Nieuwleusen gepland staan. Hierbij is niet alleen stilgestaan bij de beleving die er nu is, maar is er ook gekeken naar mogelijkheden op de korte en langere termijn.

Met gedeputeerde Boerman is afgesproken dat er op korte termijn samen gekeken wordt naar een veiligere oversteekmogelijkheid voor scholieren. Ook wil de provincie meewerken aan het versneld verlagen van de snelheid naar 50 kilometer per uur. PBN en werkgroep 'N377 moet veilig' gaan, in nauw overleg met aanwonenden en andere betrokkenen, gezamenlijk invulling geven aan de plannen.

'Gewijzigd sentiment'

"Er is een positieve ontwikkeling gaande", laat Nico van der Vegt namens de werkgroep weten. "De provincie wil eindelijk bewegen. Zes weken nadat aanwonenden en andere betrokkenen met actievoeren zijn begonnen (..) is er ruimte gekomen in het aloude standpunt van de provincie dat niks kan en niks mogelijk is. Onze spandoeken zijn aangepast en geven uiting aan het gewijzigde sentiment."