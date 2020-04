Landbouw Collectief: "Juridische haarkloverij minister Schouten moet van tafel"

"Ik ben een bouwer, geen afbreker. Dus dat ik opstap bij een gesprek is totaal niet mijn stijl, maar nu konden we niet anders." Trienke Elshof zit namens LTO in het Landbouw Collectief, de verzamelde groep boerenorganisaties die met het ministerie van Landbouw overlegt over de stikstofmaatregelen. Gisteren barstte de bom en stapte het collectief uit het gesprek.

"Het is nu een dag later en het voelt nog wat zurig. Voorlopig nemen we een time-out, omdat we merkten dat alle partijen polariserend aan tafel zaten. Dan kom je niet verder."

Op de vraag of je als Landbouw Collectief niet je eigen glazen ingooit door op te stappen bij zo'n belangrijke overleg, is Elshof duidelijk. "Ik weet niet of het goed komt, maar achter de schermen wordt daar wel hard aan gewerkt. Zowel wij als Schouten hebben gezegd: de deur blijft open. Het is nu ook aan de politiek om voor de belangen van de landbouw op te komen, maar het gesprek liep vast. Dan kun je het beter allemaal even laten bezinken."

Juridische haarkloverij

Het ministerie van Landbouw betreurt de gang van zaken. "Het uitgangspunt bij opkoop van boerenbedrijven is altijd vrijwillig geweest. Het extern salderen van veehouderijen zal het kabinet pas mogelijk maken als er voldoende waarborgen zijn ingebouwd. Het kabinet sluit zoveel mogelijk aan bij de maatregelen die de landbouwsector zelf heeft voorgesteld, zoals eitwit-arm voedsel, uitrijden van mest aangelengd met water en meer beweiden."

En daar wringt de schoen, aldus Elshof. "Er is al met eiwit-arm voer veel stikstof reductie behaald, net als met beweiden en het met water verlengd mest uitrijden. Maar omdat het volgens het ministerie niet op de juiste manier administratief kan worden vastgelegd, telt het niet mee in de aanpak stikstofmaatregelen door de landbouw. Terwijl wij voor 2020 al boven de doelstelling van verminderen zitten. Juridische haarkloverij vinden wij en dan kom je niet verder."

Voorlopig richt het Collectief zich op andere zaken, zoals gesprekken met de provincies. "Wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheden, we kunnen en willen veel meer op het gebied van stikstof- en ammoniakuitstoot. Maar niet met stoom en kokend water, kijk naar de innovaties op de langere termijn en wat er al behaald is."

Farmers Defence Force

De boeren van Farmers Defence Force ervaren de houding van minister Schouten en het kabinet als een dikke middelvinger naar de landbouw. Zij vinden dat er niet zomaar maatregelen moeten worden doorgedrukt die helemaal niks positiefs voor de natuur doen, maar alleen ruimte bij boeren wegnemen en dan die ruimte gebruiken voor de industrie.

In een ronkend persbericht laten ze weten dat deze manier van onderhandelen nergens toe leidt. Ze noemen het 'oorlog' en hoewel er geen protestacties komen in deze coronacrisis, beloven ze de regeringspartijen wel een heel roerig campagnejaar.