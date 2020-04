Mudrun Tot de Nek in de Drek komende zomer mogelijk afgelast

Onzeker of Tot de Nek in de Drek dit jaar door kan gaan (Foto: RTV Oost)

De vijfde editie van obstacle mudrun Tot de Nek in de Drek gaat komende zomer mogelijk niet door. Het evenement in Vriezenveen met ruim 110 hindernissen en 7.000 deelnemers staat gepland op zaterdag 4 juli, maar het coronavirus maakt doorgaan onzeker.

"Eigenlijk is het een optelsom", legt André Spit namens de organisatie uit. "Stel dat evenementen tegen die tijd wel weer zouden mogen, dan nog moeten we ons afvragen of het veilig is om zoveel deelnemers bij elkaar te zetten."

Daarnaast speelt mee dat de vele sponsoren een onzekere tijd doormaken. Spit: "Het is de vraag of het verantwoord is om deze bedrijven nu ook nog eens te vragen om een bijdrage voor dit evenement. En we maken altijd gebruik van een team van het ZGT, kunnen we die nu wel benaderen?"

'Voldoende draagkracht'

Komende maandag zit de organisatie bij elkaar en Spit verwacht dat vrij snel daarna duidelijk wordt of Tot de Nek in de Drek doorgang kan vinden. Het evenement eventueel verplaatsen naar het najaar is voor Spit geen optie. "Als het dit jaar niet kan, dan gaan we vol gas door naar volgend jaar. Daar is absoluut voldoende draagkracht voor."

Tot de Nek in de Drek werd in februari voor het tweede jaar op rij verkozen tot beste mudrun van Nederland. De inschrijving voor de editie van dit jaar zat binnen een uur vol.