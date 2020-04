Eindelijk: Oldenzaalsestraat in Enschede gaat weer open

Na ruim een jaar van ingrijpende werkzaamheden gaat de Oldenzaalsestraat in Enschede vandaag weer open. Blanke straten en ondergelopen winkels in een van de belangrijkste verkeersaders van de stad moeten nu verleden tijd zijn.

Helemaal klaar is de weg trouwens nog niet; er wordt nog rode verf aangebracht op het fietspad. Dat gebeurt over een tijdje, als het nieuwe asfalt goed is ingereden.

Miljoenen liters water

De grootschalige renovatie van de Oldenzaalsestraat ging begin 2019 van start. De weg is heringericht en de riolering grondig aangepakt. Dat bleek nodig, want na een flinke regenbui stond de straat regelmatig blank. De invalsweg is een van de laagst gelegen plekken van de stad, waardoor veel water zijn weg vindt naar de straat.





Ondergronds is een zevenhonderd meter lange rioolbuis geplaatst, die in totaal 3,5 miljoen liter water kan opvangen. Daarnaast zijn er naast de Oldenzaalsestraat zogenoemde wadi’s aangelegd, die ook nog eens miljoenen liters water kunnen herbergen.

Enschede Aan Zee

Enschede wil met alle aanpassingen voorbereid zijn op de klimaatverandering, waarin naar verwachting het aantal forse, kortstondige regenbuien de komende jaren verder toeneemt.



De werkzaamheden aan de Oldenzaalsestraat zijn onderdeel van 'Enschede aan Zee', waarin meer wegen in de stad flink op de schop gaan. Minister Cora van Nieuwenhuizen bracht vorig jaar een bezoek aan het project en dat leverde Enschede geen windeieren op. De stad heeft van de minister 1,36 miljoen euro subsidie gekregen voor de klimaatadaptie.



Stadsverwarming

Naast de rioolbuizen zijn ondergronds ook de leidingen voor de stadsverwarming aangelegd. Die leidingen worden gekoppeld aan het warmtenet in andere delen van de stad, zoals Roombeek. De bedoeling is dat uiteindelijk heel Enschede overgaat op de duurzame energie, waarin geen gas meer wordt gebruikt.



Kritiek klinkt er trouwens ook: de vrijliggende fietspaden hebben plaatsgemaakt voor fietsstroken op de rijbaan. Die nieuwe situatie is onveiliger voor fietsers, vinden sommigen.

Opening

De Oldenzaalsestraat gaat vanmiddag om vijf uur weer open. Die opening wordt wel enigszins overschaduwd, want vanochtend bleken de wadi's te zijn vernield. Waarschijnlijk hebben onbekenden er vannacht overheen gecrosst, vermoedt gemeentewoordvoerder Wouter van der Zouw.

"Toen stonden de hekken er nog. Misschien heeft iemand gedacht: ik neem deze omweg wel", zegt Van der Zouw. De gemeente heeft bij de politie aangifte gedaan van vernieling. "We zijn het nu aan het repareren, maar het zal niet meer helemaal worden zoals het was."