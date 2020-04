Lettele krijgt privéspeeltuin voor kwetsbare kinderen in coronatijd: "Dit komt uit mijn moederhart"

Er zijn nu al een schommel en een trampoline in de reusachtige privéspeeltuin in Lettele (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

"Het gaat om kinderen die in de huidige coronatijd meer risico lopen. Ik wil ze aanbieden om hier veilig te komen spelen", aldus Brinkhof, die bij haar huis tussen Lettele en Deventer een tuin ter grootte van twee voetbalvelden heeft.

De kinderen hebben het rijk alleen, komen met niemand anders in aanraking. Brinkhof: "Aanmelden kan alleen via mijn mailadres: info@sas-design.nl. Ik neem dan contact op om een afspraak te maken. De kinderen komen dan op een specifieke tijd en zijn dan helemaal alleen. Ze hebben een eigen ingang en komen ook niet in contact met mij. We zullen alleen even zwaaien vanuit ons huis."

Speelparadijs

Een schommel, een trampoline, skelters, een glijbaan en klein speelgoed. De kinderen die naar de achtertuin ('het is bijna een park') van Brinkhof komen, zullen in een speelparadijs terechtkomen. Brinkhof heeft daarbij al steun van diverse ondernemers gekregen.

Maar is het wel verantwoord om met kinderen naar Lettele te komen? 'Blijf thuis' is op dit moment toch het devies? "We houden daar absoluut rekening mee", zegt Saskia Brinkhof. "Mensen hoeven alleen in de auto te stappen en hier op de privéparkeerplaats weer uit te stappen. Dan kan het kind via de speciale ingang de speeltuin in. Ik denk dat het verantwoord is in deze tijd."

Moederhart

De geboren Deventerse hoopt er kwetsbare en zieke kinderen en hun ouders blij mee te maken. "Ik heb hier de ruimte en die wil ik graag delen. Ik heb zelf drie kinderen, dus dit initiatief komt heel erg uit mijn moederhart. Ik vind het mooi om te doen en denk ook dat het gaat lukken."