Hengelose pedo-verdachte langer vast: 17 april eerste keer voor rechter

De inval begin dit jaar in de woning in Hengelo, waarbij de pedo-verdachte werd aangehouden (Foto: SPS Media/Jack Huygens)

De 32-jarige Hengeloër, die momenteel vast zit in een grootschalig onderzoek naar pedofiele activiteiten, blijft langer in voorarrest. Dat heeft een woordvoerder van het Landelijk Parket laten weten. De Hengeloër moet 17 april een eerste keer voor de rechter verschijnen.

De Hengeloër werd begin dit jaar aangehouden bij een inval in de woning van zijn partner. Het gaat daarbij om 'pedo-activist' Marthijn Uittenbogaard, voormalig voorzitter van de intussen verboden verklaarde pedoclub Martijn.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 32-jarige Hengeloër ervan dat hij 'voorbereidingshandelingen trof voor seksueel misbruik van kinderen'.

In een video-rondleiding door zijn huis meldde Uittenbogaard gisteren nog dat justitie de aanklacht heeft uitgebreid en dat zijn levensgezel er nu ook van wordt verdacht dat hij kinderporno in zijn bezit had.

Meerdere onderzoeken

Er lopen op dit moment meerdere onderzoeken tegen 'pedo-activisten': deze volwassen mannen pleitten in het verleden meermalen dat seks tussen minderjarigen en volwassenen mogelijk zou moeten zijn. Justitie onderzoekt momenteel of enkele van deze verdachten betrokken zijn bij een eventuele doorstart van de verboden Vereniging Martijn. Ook de naam van Uittenbogaard werd in dit verband genoemd, maar hij bestreed eerder tegenover RTV Oost dat er een nieuwe pedo-vereniging in de maak zou zijn.

Kopstuk pedoclub Martijn

Op dezelfde dag als de inval in Hengelo werd in Haarlem een 75-jarige man aangehouden. Hij was als pedo-activist een van de kopstukken van de Vereniging Martijn. Ook hij wordt verdacht van het bezit van kinderporno. Zijn voorarrest was al eerder verlengd. Deze pedo-activist moet eveneens 17 april voor de rechter verschijnen.

Vanwege de coronacrisis worden dergelijke rechtszaken dezer dagen overigens vooral via videoverbinding afgewikkeld.

Schokkende uitspraken

Ook een man uit Lelystad blijft langer vast. De Lelystedeling zorgde voor opschudding door op tv schokkende uitspraken te doen over pedofilie. Enkele dagen later werd hij aangehouden voor het in het bezit hebben van kinderporno.

Geen reactie

Het Landelijk Parket wil niet reageren op de uitlatingen van Martijn Uittenbogaard dat de aanklacht tegen diens partner is uitgebreid met het in het bezit hebben van kinderporno.