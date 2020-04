Universiteit Twente maakt snorkelmaskers geschikt voor beademing op IC's

De Universiteit Twente (UT) is bezig om snorkelmaskers geschikt te maken om mee te beademen op intensive cares. Onderzoekers van de UT werkten de afgelopen week aan het ontwerpen en testen van dit nieuw soort beademingsmasker. Het masker moet voor zo’n twintig tot dertig procent van de coronapatiënten in de ziekenhuizen ingezet kunnen worden.

Het masker omsluit het hoofd van de patiënt in z'n geheel en is gebaseerd op Italiaans voorbeeld. De UT test onder meer met snorkelmaskers van outdoorzaak Decathlon. Voor die maskers wordt een 3D geprint koppelstuk gemaakt, waar in plaats van een snorkel een beademingsslang in gaat.

De oplossing met deze maskers zorgt voor verlichting van de capaciteit op de intensive cares, omdat verplaatsing van een reguliere ziekenhuisafdeling naar de IC uitgesteld kan worden. Het ontwerp wordt al in Frankrijk toegepast en uitbreiding naar andere landen kan snel volgen, zo verwacht de UT.

Italië en Spanje

"Je ziet in Italië en Spanje al dat er volledig afgesloten maskers om de hoofden van coronapatiënten worden geplaatst", zegt professor Stefano Stramigioli van de UT. "Een groot voordeel van onze methode is dat het masker goed aansluit op het hoofd. Er wordt zo een gesloten circuit gecreëerd en besmettingsgevaar in de omgeving van de patiënt is dan beperkt."

In het Franse Straatsburg zijn deze week de eerste patiënten behandeld met het omgebouwde snorkelmasker. De resultaten zijn hoopgevend. Stramigioli: "Wij hebben op de campus een nieuwe 3D-printer aangeschaft. Een koerier is met onderdelen die op de UT geprint zijn naar Straatsburg gereden. De onderdelen zijn gelijk toegepast."

Patiënten

De geteste methode kan worden toegepast bij coronapatiënten die met benauwdheidsklachten opgenomen zijn in het ziekenhuis, in de fase voordat zij geïntubeerd worden op een IC. Dezelfde methode wordt in Italië toegepast bij patiënten die nog niet dusdanig ernstige klachten hebben dat ze alleen kunnen overleven met een beademingsapparaat, patiënten die een relatief goede conditie hebben en bij patiënten die aan het afbouwen zijn van een eerdere behandeling. Dit staat gelijk aan circa twintig tot dertig procent van de coronapatiënten, volgens de Italiaanse ziekenhuizen.

De onderzoekers van de UT zijn betrokken bij de voorbereidingen om deze methode voor de Nederlandse gezondheidszorg te gebruiken. Op de UT worden op dit moment aanvullende metingen en analyses verricht om de veiligheid en werkzaamheid zeker te stellen. Samen met ziekenhuizen wordt de effectiviteit getest bij de behandeling van coronapatiënten. Er vindt overleg plaats met het bedrijfsleven en de ministeries om het concept op korte termijn beschikbaar te maken voor de Nederlandse ziekenhuizen.