Meer schade aan dijken langs de IJssel door honden

Waterschap Drents Overijsselse Delta is begonnen met de voorjaarsinspectie van de dijken langs de IJssel. Wat nu al opvalt, is een toename van het aantal gaten in de dijken die zijn gegraven door honden.

Vooral op de dijk langs de IJssel bij Deventer is dat het geval. Een exacte verklaring daarvoor heeft het waterschap niet. Wat de inspecteurs wel weten, is dat de dijk voor veel mensen een ideale plek is om hun hond uit te laten.

Ook is bekend dat er muizen in de dijk zitten. Honden ruiken die beestjes en steeds vaker gebeurt het dat een hond zo'n muizenhol uitgraaft. Maar waarom dat nu vaker gebeurt dan andere jaren, is nog onduidelijk. Het lijkt erop dat de muizenpopulatie gelijk is gebleven.

Zwakke plekken

Een gat kan een zwakke plek in een dijk veroorzaken. Om dat te voorkomen, brengen dijkinspecteurs in kaart waar de gaten zitten. Dat gebeurt met behulp van een tablet. Daarnaast wordt een geel vlaggetje in het gat gestoken. Vervolgens gaat een aannemer de gaten dichten met klei en wordt er graszaad gestrooid.

Hondenbaasjes dwingen om hun viervoeter alleen aangelijnd uit te laten op dijk, gaat het waterschap iets te ver. Wel wordt baasjes opgeroepen om hun hond goed in de gaten te houden en in te grijpen wanneer het dier een gat graaft.