Quarantaine Show Zwolle op RTV Oost

Het is nog steeds stil op straat. We werken nog steeds thuis en evenementen, kroegen en theaters zijn voorlopig tot 1 juni uit den boze. Daarom brengen RTV Oost en De Zwolse Stadsproductie de artiesten naar je toe. In navolging van de succesvolle Quarantaine Show vanuit de Reggehof in Goor en De Meenthe in Steenwijk is het nu, zaterdag 4 april om 21.00 uur, de beurt aan Zwolle.

Bekende artiesten Bekende Zwollenaren en artiesten hebben hun medewerking toegezegd: Tangarine, Bertolf, Erik Neimeijer (Bökkers), Rob Bults, Nachtburgemeester Jeroen van Doornik, Cedric Siegers en Sarah Lucassen, Micah & Julia en Ronald Westerhuis leveren allemaal een bijdrage, variërend van liedjes, persoonlijke statements, gedichten en een interview met Jacco Vonhof (voorzitter MKB). Tijdens deze uitzending extra aandacht voor de Voedselbank Nederland. De show wordt gepresenteerd door Boudewijn Koops.





OPROEP: JOUW GEDICHT OP TV

“De wereld van nu door de ogen van een kind” (6 t/m 12 jaar)

Mis jij opa en oma ook zo? Zie jij je vriendjes en klasgenoten nog wel? En hoe gaat het sporten in de woonkamer? Kookt mama net goed als papa? Maar bovenal; hoe gaat het met jou en wil je dat met ons delen?

En ben je ook nog tussen 6 en 12 jaar? Wij dagen jou uit om het gedicht van Overijssel te schrijven! En misschien wordt jouw gedicht op tv voorgedragen door acteur Jules van Rijn. Stuur jouw gedicht voor vrijdag 3 april om 20.00 uur naar info@dezwolsestadsproductie.nl



Coronavirus

Door de huidige maatregelen van het RIVM om het coronavirus in te dammen, ligt de gehele culturele sector voorlopig stil. De Quarantaine Show zonder publiek is een spontaan initiatief van Bert Eeftink. Na de succesvolle primeur in Twente en een tweede editie in Steenwijk is het nu de beurt aan Zwolle. “Ook de Zwolse artiesten dragen graag hun steentje bij’ , aldus Boudewijn Koops en Ilona Kevelham. “Natuurlijk zullen we alle regels, zoals voorgeschreven door de experts, opvolgen. En net als bij de eerdere shows zal er ook in Zwolle geen publiek aanwezig.



De Quarantaine Show in Zwolle is een productie van RTV Oost en De Zwolse Stadsproductie in samenwerking met Zwolse Theaters en Productiehuis De Verhalenboot en Voedselbank Nederland.



De Quarantaine Show zie je zaterdagavond 4 april om 21.00 uur op TV Oost en wordt zondagmiddag om 15.00 uur herhaald. Toch niet gezien? Kijk dan de uitzending terug via https://www.rtvoost.nl/tv/gemist