Waar de eenzaamheid op de loer ligt, wordt iedere steunbetuiging gewaardeerd

Tekeningen van kinderen, bloemen en kaartjes van onbekenden en friet van de snackbar om de hoek. Veel verzorgingstehuizen, zorgcentra en woongroepen in Overijssel krijgen van alles en nog wat aangeboden. Nadat de overheid de regels aanscherpte en tehuizen en woongroepen op slot gingen, kwamen particulieren en bedrijven in beweging om bewoners en personeel een hart onder de riem te steken. "Eenzaamheid ligt op de loer", vertelt een woordvoerster van verzorgingstehuis Rosengaerde in Dalfsen. "Maar hierdoor krijgen onze bewoners toch het idee dat er aan hen wordt gedacht, dat ze er nog zijn."

De sfeer binnen zorgcentrum Rosengaerde is veranderd door de strenge coronamaatregelen. "Het is stil. De gangen zijn leeg. Alleen het personeel dat echt nodig is, is aanwezig. Veel dagbesteding gaat niet door. Eenzaamheid ligt op de loer. Daarom is het mooi dat dit nu gebeurt. Van alle kanten komen steunbetuigingen binnen. Van kinderen uit de buurt, mantelzorgers en bedrijven. Ongevraagd brengen ze tekeningen, kaarten of iets lekkers. Het wordt enorm gewaardeerd."

Nu niemand meer op bezoek mag bij de bewoners, maakt een aantal van hen graag gebruik van de mogelijkheid van beeldbellen. Rosengaerde kreeg onlangs een speciale tablets van welzijnsorganisatie Saam Welzijn. De tablets zijn zo gemaakt dat beeldbellen voor iedereen heel erg makkelijk is. "Dat beeldbellen vinden ze enorm leuk", zegt de woordvoerster.

Met open armen

Bewoners van Schuilenburg in Raalte ervaren de stilte ook, nu bezoek niet meer naar binnen mag. "Het is voor de bewoners allemaal heel heftig", vertelt Elly Klijn Velderman. "De een beseft dat beter dan de ander." En dus worden de kaarten, tekeningen en andere cadeaus met open armen ontvangen.

"Het is heel bijzonder wat er allemaal gebeurt", zegt Klijn Velderman. "Een vrouw hier uit de buurt is een soort contactpersoon. Zij stuurt soms kinderen en die staan dan voor ons te zingen of bellen te blazen. We krijgen ook kerkdiensten aangeboden. Geluidsfragmenten van een kwartier van een dienst uit de kerk in Mariënheem. Er zijn bewoners die dat heel erg op prijs stellen."

Het personeel van Schuilenburg verdeelt de cadeaus zo eerlijk mogelijk over alle bewoners. "Dat lukt niet iedere dag, want voor het personeel zijn dit drukke tijden", zegt Klijn Velderman. "Er lopen geen vrijwilligers meer over de vloer. Alles komt op het bordje van het personeel. Dat is aanpoten, maar het lukt."

"Straks gaan we weer bewegen met elkaar. De mensen moeten in beweging blijven, zodat ze ook na de crisis kunnen bukken, uit de stoel kunnen komen en een jas of trui aan kunnen trekken."

Bak met bloembollen

Bij de Vriezenhof in Vriezenveen hetzelfde verhaal. Kaartjes en tekeningen komen spontaan binnen. "En toevallig kregen we vanmiddag een hele bak met bloembollen binnen voor onze bewoners", vertelt de receptioniste. "Aan de bewoners merk je dat ze dat hartstikke fijn vinden. Hoe we dat zien? Aan de lach op hun gezicht."

Ook in Vriezenveen zijn de coronamaatregelen voor het personeel en de bewoners heftig. De bewoners moeten op hun kamers blijven. Een maatregel die niet eerder voor is gekomen. Ondertussen staat de telefoon zo'n beetje roodgloeiend. "We krijgen heel veel telefoontjes van mensen die van alles en nog wat aanbieden. Heel soms zeg ik nee. Laatst wilde iemand cupcakes bakken. Dat aanbod heb ik vanwege de hygiëne afgeslagen. We hebben hier toch te maken met kwetsbare mensen."