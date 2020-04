Provinciale politiek roept kabinet op: oog voor ondernemers tussen wal en schip

Het kabinet moet oog hebben voor ondernemers die niet in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Die oproep doen alle politieke partijen in de Provinciale Staten. Met de TOGS-regeling kunnen ondernemers eenmalig vierduizend euro krijgen, waarmee ze hun vaste lasten kunnen betalen.

De twaalf partijen in Overijssel roepen het kabinet op om de ondernemers in ieder geval goed te informeren over de mogelijkheden die er wel zijn. Ook wordt er gevraagd om aandacht te hebben voor uitzendkrachten, oproepkrachten, studenten die hun bijbaan verliezen, zzp’ers die geen opdrachten meer krijgen en artiesten die niet meer kunnen optreden. Zij kunnen geen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering.

'Haagse collega's scherp houden'

CDA-Statenlid Jerry Blekkenhorst zegt dat de partijen diverse mails van ondernemers krijgen, die geen gebruik mogen maken van de vierduizend euro. "We gebruiken onze signaleringsfunctie ook om onze Haagse collega's scherp te houden. Het gaat om agrariërs die bijvoorbeeld recreatie als tweede belangrijke tak erbij hebben. Die dreigen tussen wal en schip te raken. Of touringcarbedrijven die het heel moeilijk hebben."

Voorzitter van MKB-Nederland, Jacco Vonhof, zei gisteren dat het kabinet hard werkt om alle regelingen zo passend mogelijk te maken. Op de vraag of de Overijsselse politiek niet wat voorbarig is met de oproep, antwoordt CDA'er Blekkenhorst: "We zijn misschien wel wat oplettend, maar ik denk dat het nodig is op dit moment. We moeten ervoor zorgen dat we aan iedereen denken. Het is een periode waarin veel systemen en structuren onder druk staan en ik vind ook dat we dit goed moeten blijven volgen. Dat we ook oog houden voor die grensgevallen."

Zelf ondernemer

Blekkenhorst is zelf ook ondernemer en heeft een evenementenbureau en een evenementenlocatie. Omdat alle evenementen tot 1 juni zijn afgelast, is zijn inkomstenstroom opgedroogd. "Wij proberen als bedrijf rustig te blijven en aan de juiste dingen te denken en te doen. We worden goed ondersteund door de overheid. Zowel de gemeente, provincie als landelijk. Ook banken zijn zeker welwillend. Persoonlijk mag ik nog niet klagen, maar ik hoop dat dit probleem snel uit de wereld zal zijn."

Het Statenlid roept zijn collega-ondernemers op om niet massaal misbruik te maken van de maatregelen. "Iedereen moet goed kijken of hij of zij in de problemen komt, dan zijn er noodmaatregelen en steunpakketten. We moeten niet massaal om steun gaan vragen, want het moet wel toepasbaar zijn."