LTO Noord blij met besluit provincie om af te zien van handhaving PAS-meldingen

Door de uitspraak van de Raad van State in mei vorig jaar zijn de PAS-meldingen juridisch gezien ongeldig geworden. Gedeputeerde Staten van Overijssel vinden het niet redelijk om in deze situaties te gaan handhaven, ook al is een illegale situatie ontstaan. Dat besluit heeft GS opnieuw genomen, nadat een eerder besluit door de rechtbank was vernietigd.

'Onverantwoord'

Dat is tegen het zere been van organisaties als Mobilisation for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu (VL), die graag wilden dat er wel gehandhaafd zou gaan worden. Haarman: "Het is onverantwoord dat claimclubs als MOB en VL mensen in onzekerheid brengen over de toekomst van hun bedrijf. Het gaat om ondernemers die te goeder trouw hebben gehandeld. Zij mogen hiervan niet de dupe worden."

Volgens Haarman is minister Carola Schouten van Landbouw aan zet. "De minister zal ervoor moeten zorgen dat deze bedrijven aan een vergunning worden geholpen. De minister heeft dit toegezegd, maar het is nog niet bekend op welke manier zij dit wil gaan doen. Alle duidelijkheid is er dus nog niet. Als LTO blijven we bovenop dit vraagstuk zitten."